Після обстрілу Одеси Туреччина має забезпечити експорт зерна з України через конвой військовими суднами, - дипломат Чалий

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Валерій Чалий.

"Туреччина - сторона угоди і просто нічого не робити не можна. Це особистий імідж президента Ердогана, на брифінгу в Стамбулі - це була його перемога, величезний дипломатичний успіх. А тут йому прямо - плювок в обличчя", - зазначив він.

На думку дипломата, потрібно очікувати від Туреччини відповідної реакції.

"У Туреччини є флот, є амбіції не дати РФ забрати Чорне море під свій контроль. Я вважаю, що якщо Ердоган зараз не відреагує, виконання усіх цих домовленостей через інший механізм - це військові кораблі Туреччини разом з іншими кораблями Чорноморських країн можуть при підтримці нашої берегової охорони забезпечити конвой Чорним морем. Не зробить - Ердоган проявить свою слабкість", - підсумував Чалий.

22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.

22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.

Україна продовжує готуватися до виконання угоди щодо експорту зерна, незважаючи на обстріл порту в Одесі.