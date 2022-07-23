Після обстрілу Одеси Туреччина має забезпечити експорт зерна з України через конвой військовими суднами, - дипломат Чалий
Туреччина має відреагувати на обстріл Одеського порту та забезпечити інший механізм експорту українського зерна
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Валерій Чалий.
"Туреччина - сторона угоди і просто нічого не робити не можна. Це особистий імідж президента Ердогана, на брифінгу в Стамбулі - це була його перемога, величезний дипломатичний успіх. А тут йому прямо - плювок в обличчя", - зазначив він.
На думку дипломата, потрібно очікувати від Туреччини відповідної реакції.
"У Туреччини є флот, є амбіції не дати РФ забрати Чорне море під свій контроль. Я вважаю, що якщо Ердоган зараз не відреагує, виконання усіх цих домовленостей через інший механізм - це військові кораблі Туреччини разом з іншими кораблями Чорноморських країн можуть при підтримці нашої берегової охорони забезпечити конвой Чорним морем. Не зробить - Ердоган проявить свою слабкість", - підсумував Чалий.
- 22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.
- 22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.
- 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.
- Україна продовжує готуватися до виконання угоди щодо експорту зерна, незважаючи на обстріл порту в Одесі.
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