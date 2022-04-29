Після поразки в Україні Путін може анексувати Білорусь, - засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL
Засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL Олександр Азаров вважає, що після поразки в Україні Путін може анексувати Білорусь, оскільки йому потрібні хоч якась перемога
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми прекрасно розуміємо, що якщо Путін програє війну проти України, то йому потрібна буде хоч якась перемога. Перемога в Білорусі також підніме його рейтинг. Анексія Білорусі може бути абсолютно без крові. Більшість білоруських генералів та представників спецслужб з задоволенням продадуть батьківщину і перейдуть на бік Росії. Лукашенко звісно хоче бути царем в Білорусі.Його точно не влаштовує така доля, як і Януковича", - пояснив Азаров.
Азаров також наголосив, що у своєму бажанні втримати владу в Білорусі Лукашенко готовий продати незалежність своєї країни Путіну.
"Лукашенко продає Путіну незалежність та ресурси Білорусі. Однак, все одно він балотується і хоче надовго залишитися президентом Білорусі. Його точно не влаштує доля Януковича. Тому, ми прекрасно розуміємо, яким способом можна скинути Лукашенка. Тільки за допомогою сили. І ми прекрасно розуміємо, що може постраждати цивільне населення, але іншого виходу немає", - додав Азаров.
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