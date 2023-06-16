Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"До повномасштабного вторгнення РФ ми мали зміни до законодавства. Раніше мер Києва пропонував кандидатури на посади очільників РДА, а затверджували їх на державному рівні. Я хочу наголосити, що нам давно пора закінчити реформу децентралізації. Адже по всій країні ця реформа давно завершена. Єдиним містом, яке не провело реформу децентралізації, залишається Київ. Якби ми завершили реформу децентралізації в Києві, в нас би не виникало б жодних питань про призначення голів РДА", - пояснив Васильчук.

Трагедія 1 червня

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Києві на Лісовому масиві одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3 на вулиці Миколи Матеюка, 3. Однак там чомусь було зачинено.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети тоді загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина. Були й поранені - близько 10 людей.

Усе це відбулося на вулиці, перед зачинених входом до укриття.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, Зеленський провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є глава МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

У суботу, 3 червня 2023 року, Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття. Йдеться про директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича й заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко.

За версією слідства, очільник медзакладу не проконтролював роботу укриття, тож, як наслідок, 1 червня під час нічної ракетної атаки воно виявилося зачиненим й через неможливість потрапити до нього загинули дві жінки та дитина, а ще низка осіб, що також змушені були перебувати ззовні, отримали поранення.

Натомість охоронець закладу Вадим Мишкин - єдиний, хто визнав свою провину. Його відправили до СІЗО на 2 місяці.