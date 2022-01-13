"Питання нацбезпеки і репутації": політологиня Білітвіна про призначення Левченко з "Кварталу" радницею Зеленського

Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Це дуже дивна реакція на той скандал, який виник внаслідок поведінки її чоловіка. Це як заохочення якесь для інших. Тут не лише багато питань до цього подружжя, але і до тих, хто призначав. Зокрема, до кадрової політики президента", - заявила Білівітіна.



На її думку, Зеленський оточуючи себе людьми, яких він знає зі студії "Квартал 95", обирає лояльність замість професійності і компентентності.



"Це питання кадрової політики, питання національної безпеки і це питання репутаційних ризиків для самого президента. Некомпетентність провокує такі ситуації, які потім призводять до скандалів і вони негативно позначаються на рейтингу влади. Попри те, що відбувається, президент все одно не відмовляється від такої політики і звичайно, вона буде сприяти пониженню його рейтингу", - підсумував політологиня.





Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

28 грудня СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці.

Особисту помічницю президента України Марію Левченко, дружину колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі прийняли до штату співробітників ОП 21 грудня 2021 року.