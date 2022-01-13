"Питання нацбезпеки і репутації": політологиня Білітвіна про призначення Левченко з "Кварталу" радницею Зеленського
Політологиня Анна Білівітіна вважає, що офіційне призначення в ОП особистої помічниці президента України Марії Левченко, дружини колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі, вдарить по рейтингу Володимира Зеленського
Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".
"Це дуже дивна реакція на той скандал, який виник внаслідок поведінки її чоловіка. Це як заохочення якесь для інших. Тут не лише багато питань до цього подружжя, але і до тих, хто призначав. Зокрема, до кадрової політики президента", - заявила Білівітіна.
На її думку, Зеленський оточуючи себе людьми, яких він знає зі студії "Квартал 95", обирає лояльність замість професійності і компентентності.
"Це питання кадрової політики, питання національної безпеки і це питання репутаційних ризиків для самого президента. Некомпетентність провокує такі ситуації, які потім призводять до скандалів і вони негативно позначаються на рейтингу влади. Попри те, що відбувається, президент все одно не відмовляється від такої політики і звичайно, вона буде сприяти пониженню його рейтингу", - підсумував політологиня.
- Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
- Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
- 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.
- Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
- 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- 28 грудня СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці.
- Особисту помічницю президента України Марію Левченко, дружину колишнього заступника міністра МВС Гогілашвілі прийняли до штату співробітників ОП 21 грудня 2021 року.
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