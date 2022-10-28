Північна Корея готується до першого ядерного випробування за п’ять років, - МАГАТЕ
Керівник МАГАТЕ заявив, що перші за 5 років ядерні випробування Північної Кореї покажуть, що програма розвивається
Про це інформує Reuters.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі заявив, що сьоме ядерне випробування Північної Кореї стане додатковим "підтвердженням програми, яка просувається повною мірою, що викликає неймовірне занепокоєння".
"Усі затамували подих з цього приводу. Подальші випробування, звичайно, означають, що вони вдосконалюють препарати та будівництво свого арсеналу", - сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
Гроссі заголосив на наявності ознак підготовки Північною Кореєю першого ядерного випробування з 2017 року. А також наголосив, що МАГАТЕ дуже уважно стежить за цим: "Ми сподіваємося, що цього не станеться, але ознаки, на жаль, йдуть в іншому напрямку".
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