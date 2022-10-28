Про це інформує Reuters.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Гроссі заявив, що сьоме ядерне випробування Північної Кореї стане додатковим "підтвердженням програми, яка просувається повною мірою, що викликає неймовірне занепокоєння".

"Усі затамували подих з цього приводу. Подальші випробування, звичайно, означають, що вони вдосконалюють препарати та будівництво свого арсеналу", - сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Гроссі заголосив на наявності ознак підготовки Північною Кореєю першого ядерного випробування з 2017 року. А також наголосив, що МАГАТЕ дуже уважно стежить за цим: "Ми сподіваємося, що цього не станеться, але ознаки, на жаль, йдуть в іншому напрямку".

13 липня Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР". У відповідь Україна розірвала з країною дипломатичні відносини.

Посол Росії в КНДР заявив, що робітників з Північної Кореї можуть залучити для відновлення зруйнованих і окупованих українських міст.

9 серпня у Bloomberg заявили, що Росія може купувати зброю у Північній Кореї. Василь Кашин, російський військовий експерт з Московської вищої школи економіки, сказав, що імпорт зброї все ще може бути доцільним, зазначивши, що Північна Корея має ракетні системи великої дальності, які є "потужнішими за ті, що є у Росії".

14 жовтня КНДР випустила балістичну ракету та підняла військові літаки на кордоні з Південною Кореєю.

24 жовтня КНДР та Південна Корея обмінялися попереджувальними обстрілами біля морського кордону.

Влада Північної Кореї заявила, що ніколи не постачала зброю або боєприпаси в РФ і не збирається цього робити.