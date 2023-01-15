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По Києву били новими ракетами до нового російського ЗРК С-400, - Згурець

15 січня, 2023 неділя
23:58
війна з Росією обстріл Київ 31.12.2022

Росіяни використали для удару по столиці України нову ракету до нового російського ЗРК С-400. Під час роботи по наземних цілях вона має дальність близько 230 км

Про це йдеться в колонці Сергія Згурця з посиланням на дані Defence Express.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, для атаки по столиці з Півночі росіяни застосували ЗРК С-300 чи С-400.

Агенція Defence Express отримала фото уламків ракет, які поцілили по Києву, хоча було декілька прильотів: і по об’єктах у столиці, і по населених пунктах поблизу Києва, зокрема, по Макарову й Копилову. Аналітики знайшли на цих уламках індекс, який позначав ракету 48Н6ДМ.

Це нова ракета до нового російського ЗРК С-400. Під час роботи по наземних цілях вона має дальність близько 230 км. Вага бойової частини - 180 кг.

Відомо, що ракета має кілька тисяч уламків певної однакової унікальної форми. Вони дають зробити висновок, що ці нові ракети 48Н6ДМ були застосовані по столиці вже вдруге. Раніше такі ж уламки знайшли в зоні знищеної приватної будівлі на Протасовому Яру й у зруйнованому готелі за палацом "Україна" під час ракетних атак по Києву 31 грудня.

Ймовірно, такі удари проводили з території Білорусі, зокрема з аеродрому Зябрівка за 30 км від кордону з Україною, проте Генштаб поки обтічно говорить, що ударів по Києву завдали з Півночі. З дальністю 230 км їх можна здійснювати й з прикордоння Брянської області.

  • 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи. Повідомлялося про загибель однієї людини, ще 21 особа зазнала поранень. У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.
  • У суботу, 14 січня, росіяни знову завдали ракетного удару по Києву, зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах, в області пошкоджено 18 приватних будинків. Заступник голови Офісі президента Кирила Тимошенка зазначив, що росіяни здійснили ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.

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Новини
Україна
Сергій Згурець
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