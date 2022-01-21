По всьому світу: вчені вперше виявили наночастинки пластику на обох полюсах Землі

Про це повідомляє The Guardian.



Видання пише, що наночастинки менші й більш токсичні, ніж мікропластик, але їхній вплив на здоровʼя людей поки що достеменно невідомий.



Так, аналіз із "крижаної шапки" Гренландії показав, що наночастинки пластику забруднюють віддалений регіон протягом щонайменше останні 50 років. Вчені виявили, що чверть частинок були з автомобільних шин.



Наночастинки дуже легкі та переносяться до Гренландії вітрами з міст Північної Америки та Азії.



"Ми виявили нанопластики в найдальших куточках Землі, як у південних, так і північних полярних регіонах. Наночастинки пластику токсикологічно дуже активні в порівнянні, наприклад, із мікропластиком, і тому це дуже важливо", - Душан Материч з Утрехтського університету в Нідерландах, який керував новим дослідженням.



Нове дослідження виявило 13 нанограмів пластику на мілілітр льоду, що розтанув, у Гренландії і вчетверо більше в льоді Антарктики. Це повʼязано з тим, що частинки концентруються у процесі утворення морського льоду.



Половина наночастинок пластику у Гренландії припадає на поліетилен (ПЕ). Його використовують у одноразових пластикових пакетах та упаковці. Чверть складають частинки шин, а пʼяту частину - поліетилентерефталат (ПЕТ), який використовують у пляшках для напоїв та одязі.



Крім цього, хоч половина наночастинок пластику в антарктичному льоду складалася з поліетилену, але другим за поширеністю був поліпропілен. Його використовують у харчовій промисловості.

Нагадаємо, 10 грудня 2021 в українських супермаркетах заборонили безкоштовні пластикові пакети. З 10 березня 2022 року буде повністю заборонено поширювати в магазинах тонкі і надтонкі пакети. Замість пластикових пакетів можна використовувати багато разові пакети-сітки, котрі коштують до 40 грн.