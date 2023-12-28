Подякував за побажання миру: Зеленський провів розмову з Папою Франциском
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з Папою Римським Франциском і подякував за побажання справедливого миру
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Щойно говорив з Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців з Різдвом, за побажання справедливого миру для усіх нас", - зазначив президент.
За його словами, у ході розмови сторони обговорили спільну роботу щодо Формули миру.
"Понад 80 держав вже в процесі на рівні своїх представників – буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи", - підкреслив президент.
- У цьогорічному різдвяному посланні “Urbi et Orbі” Папа Римський Франциск попросив миру для України: "Споглядаючи Дитятко Ісуса, я благаю миру для України".
- В останньому зверненні 2023 року Папа Римський Франциск знову закликав молитися за тих, хто страждає від насильства в Палестині, Ізраїлі та Україні, і за припинення всіх війн.
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