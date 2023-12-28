Подякував за побажання миру: Зеленський провів розмову з Папою Франциском

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Щойно говорив з Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців з Різдвом, за побажання справедливого миру для усіх нас", - зазначив президент.

За його словами, у ході розмови сторони обговорили спільну роботу щодо Формули миру.

"Понад 80 держав вже в процесі на рівні своїх представників – буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи", - підкреслив президент.