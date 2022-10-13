Про це йдеться у резолюції ПАРЄ.

"У світлі давніх проблем, що стосуються верховенства права та демократії, які залишаються в основному нерозв’язаними владою, Асамблея вирішує продовжувати уважно стежити за розвитком подій щодо функціонування демократичних інститутів та верховенства права. в Угорщині та вирішує відкрити процедуру моніторингу щодо Угорщини, доки вищезазначені проблеми не будуть вирішені належним чином", - йдеться в документі.

Відомо, що в резолюції ПАРЄ перерахували основні порушення Угорщини фундаментальних прав демократичної держави. Зокрема йдеться про тиск на медіа та незалежність судової влади, проблеми з прозорістю виборів, ситуацію у сфері міграції, гендерної рівності та захисту національних меншин.

Крім того, у резолюції підкреслено, що правовий режим, який діє з 2020 року й передбачає розширення повноважень Прем’єр-міністра Угорщини. Відомо, що після ухвалення резолюції моніторинговий комітет підготує місію, яка перевірить дотримання Угорщиною обов’язків і зобов’язань перед Радою Європи.

3 жовтня видання у Politico зазначили, що Угорщина, Кіпр, Греція та Мальта блокують новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Угорщина хоче, щоб їй дозволили реекспортувати до сусідніх країн ЄС російську нафту, яку вона отримує трубопроводом завдяки винятку з попереднього пакета санкцій. Проте країни ЄС стурбовані тим, що Будапешт отримає несправедливу перевагу на єдиному ринку.

5 жовтня ЄС задовольнив вимоги Угорщина та не обмежуватиме ціни на російську трубопровідну нафту у восьмому пакеті санкцій проти РФ.