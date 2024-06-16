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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Бити військових — це нормально?

Сергій Фурса
16 червня, 2024 неділя
12:05
Погляд Сергій Фурса

Рік тому велика частина українського народу підтримувала бандитів у протистоянні з поліцейськими, які були вимушені використовувати зброю, коли до них застосували силу

Зміст

Цього року велика частина українського суспільства підтримує людей, які атакують ТЦК, представників ЗСУ, у протистоянні з тими, хто опирається законним вимогам.

Люди, ви нормальні?

Чи нормально в країні нападати на військових, які виконують свою роботу під час воєнного стану? Чи є взагалі в Україні менш захищена категорія людей, ніж військові, які вимушені проводити мобілізацію? Чи вважаєте ви нормальним нападати на військових і вважати це доблестю?

  • Так, в поліції є хабарники, але це не дає права нападати на поліцейських й опиратися законним вимогам поліції.
  • Так, в ТЦК є хабарники, але це не дає права під час воєнного стану застосовувати силу до військових.

Чому є хабарники? Бо країна корумпована. І вони є скрізь.

Чи може так статися, що одного дня в якогось військового не витримають нерви й він пристрелить того, хто застосовує до нього силу? Може. І він матиме рацію. І я буду першим, хто буде захищати такого військового. Бо в країні війна. Бо військовий виконує своє завдання. Бо дістало вже. І винуватим в загибелі цивільного будуть люди, що весь цей час толерують ганебну практику зневаги й атаки на представників ТЦК. Які для багатьох людей, схоже, виглядають страшнішими, ніж солдати Путіна. Чи просто на них нападати не страшно? Бо росіяни пристрелили б таких у момент. А українські військові вимушені поводитись "чемно".

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В одному місці вважають, що можна бити військових. В іншому, — мати кусає військового, намагаючись не допустити мобілізації свого сина. В третьому лікарі починають відбивати свого колегу, не бажаючи, щоб його мобілізували.

Що далі? І чи є відповідальність за такі дії? Відповідальність воєнного стану. І звісно, можна зрозуміти емоції матері. Але за такі зрозумілі емоції має наступати зрозуміла кримінальна відповідальність. Щоб інші тримали свої емоції при собі.

Дивно в суспільстві формуються показники "свій - чужий". Чомусь до чужих почали потрапляти поліцейські, які виконують свою роботу і захищають суспільство. І військові, які виконують свою роботу. Часто вони ризикували життям на передовій. А тепер вони в ТЦК. І вони стикаються з "вдячністю" простого народу. І народ вважає це нормою? Норма - намагатися відбити у військових тих, кого мають мобілізувати? То, може, всю армію розпустимо? Чи там, у ЗСУ, служать інші люди?

Коли люди підтримували бандита в протистоянні з поліцейським, люди чомусь ставили себе саме на місце бандита. Саме з ним асоціювали себе і тому ненавиділи поліцейського. А тепер люди асоціюють себе не з військовими, що захищають Україну, а з тими, кого можуть мобілізувати.

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Це зрозуміло. Ніхто з цивільних не хоче йти в армію, надихаючись російською пропагандою, що це шлях в один кінець. Але одна справа тихо боятися, а інша - активно діяти. Ставати на один бік із росіянами. Бо з іншого боку ЗСУ, а якщо ви проти ЗСУ, то ви разом із Путіним, Кадировим і їхніми вбивцями та катами з Бучі. Прекрасна компанія, правда ж?

Коли ви поширюєте таке відео, про що ви думаєте? Що це весело? Ги-ги-ги, б’ють військових. Як, бляха, смішно. Чи так ви демонструєте свою громадянську позицію? Щось на кшталт вдягати футболку "Ухилянт", не вдягаючи її. І що каже ваша громадянська позиція? Що це нормально - дискредитувати мобілізацію в Україні. Що це нормально - підтримувати російську інформаційну політику з дискредитації мобілізації. І чи не приходить до вашої голови думка, чого раптом для росіян так важливо зірвати мобілізацію? Не здогадуєтесь, чому така велика увага? І якщо так, то чи не свідомо ви підтримуєте ворога у війні проти України?

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
поліція
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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