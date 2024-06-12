Вони стверджували, що респонденти брешуть соціологам. Однак ніхто не зміг пояснити, чому респонденти мали б обманювати соціологів під час анонімних опитувань, коли про особу респондента ніхто не дізнається. Тому я не бачу підстав не довіряти соціологам у цьому питанні. Якби в Україні не було громадян, готових воювати, фронт, ймовірно, був би не там, де він зараз є, і ситуація була б значно гіршою. Та й Міністерство оборони в особі заступниці міністра Калмикової прямо сьогодні заявило: "Результати (рекрутингу) вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну". Отже, охочих служити багато і правильні підходи до мобілізації свідчать про це!

У вчорашньому дописі я хотів звернути увагу на інше – на роботу ТЦК, яка може змусити навіть мотивованих до служби громадян задуматися. Скандали з їхньою роботою з’являються в українському інформаційному просторі майже щодня. Не можна все зводити до того, що це російське ІПСО й усі такі повідомлення є неправдивими. Росія, звісно, використовує всі доступні їй ресурси, щоб зірвати мобілізацію в Україні, але приводи для цього створюються саме в Україні. Інакше доведеться визнати, що в кожному ТЦК сидить російський агент, який паплюжить ЗСУ. Якщо це так, то виникають питання до ефективності роботи спецслужб, які мали б протидіяти таким фактам.

Кожна проблема має свого ‘творця’. У цьому випадку вся відповідальність за мобілізацію в цілому і за роботу ТЦК лежить на владі. Механізм мобілізації, за словами генерала Валерія Залужного, був зламаний минулого року через популістичну політику, коли були звільнені всі військові комісари. Це пряма відповідальність тих, хто прийняв це рішення. Друга проблема – це невміння правильно комунікувати з суспільством і реагувати на проблеми.

Скандали з ТЦК не почалися вчора. Вони масово з’явилися в українському інформаційному просторі в середині минулого року. Як влада відреагувала? Розпочала піврічну епопею з прийняттям закону про мобілізацію. Це не допомогло – скандали тривали. Закон був ухвалений, і в ньому чітко прописано, що громадяни мають два місяці на оновлення даних. Після цього можуть виникнути проблеми з законом, але лише після 18 липня. До цього часу громадяни, які не оновили дані, не порушували закон. Проте скандали з силовими затриманнями продовжуються. У влади є повноваження зупинити це, але з невідомих причин вони не приймають відповідних рішень.

Отже, влада санкціонувала таку політику. Але чи допоможе це мобілізації? Навряд. Це може завдати шкоди, і виправляти буде дуже важко. Тому, поки ще є час, потрібно приймати рішення і змінювати підходи до мобілізації. Представники ТЦК мають працювати в ТЦК. Затримання громадян при наявності підстав повинні здійснювати правоохоронні органи. А владі нарешті потрібно розпочати адекватну інформаційну політику з цього питання. Влада постійно підкреслює, що у них є професійні комунікатори. У міністерствах та різних штабах і офісах є багато радників, інформаційників та інших осіб, пов’язаних з цією сферою. Тож демонструйте свій професіоналізм.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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