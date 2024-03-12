Бо навіть розʼяснення Ватикану — мовляв, Папа мав на увазі не капітуляцію, а переговори — насправді ситуацію не рятує.

Один з наративів російської пропаганди на Заході — мовляв, ми хочемо миру, а українців злий Захід (англосакси, масони, рептилоїди — обрати до смаку аудиторії) змушує воювати.

Закликати до переговорів українців — це слідувати в річищі цієї пропаганди. При тому ігноруючи правду (а це ж наче неприпустимо для священника). Бо правда в тому, що Росія напала на Україну в реалізації загарбницьких марень свого керівництва, підтримуваних міфологією, згодованою масам і чудово ними засвоєною.

У Кремлі вважають, що "виправляють кривину історії". Вони лізтимуть, доки їх не зупинять. Власне, Путін ще восени 2021 року оголосив світу ультиматум — НАТО має забратися за межу 1997 року. Поки що. Це — заявлена мета на найближчі роки.

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Будь-які здобутки на цьому шляху Росія перетворюватиме на ресурс подальшої експансії. А для підкорених народів це означатиме колонізацію і знищення. Страждання не для Спасіння, а до загибелі зі злої волі загарбника.

Самозрозумілі для нас речі треба знову і знов, усіма способами доносити до західних еліт і суспільств. Тільки так можна зірвати ширму, якою московити та ініційовані ними силуються прикрити правду.

Вже Європарламент у багато цитованому останнім часом 42 пункті Резолюції на підтримку України буквально благає українську владу використовувати для цього всі можливості.

Бо якщо на Заході восторжествує думка, яку проводить нині Папа — за кордон декому самовпевненому втекти можна й не встигнути.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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