Бо, мовляв, все ж було чудово — торгівля йшла, економіки розвивались, ринок нерухомості коштом росіян зростав...

А потім не витримав і додав: "В последние годы Хельсинки, а уж тем более в приграничных районах Финляндии принимали рубли, в том числе в крупных супермаркетах, можно было покупать за рубли товары любые, там все объявления на русском… Но были видимо силы… право-консервативные, националистические, которым это не нравилось, чего это русские у нас дома, квартиры покупают, чего у нас тут все на русском языке"…

Читайте також: Росія палає, а Кремль залишається у логіці так званої спецоперації. Колонка Віталія Портникова

Ну так це і є відповідь, чому Фінляндія і вступила у НАТО.

От ніби все ж зрозуміло з дідом, але досі не перестаю дивуватися його перекрученій логіці. Тобто Фінляндія, побачивши, як Путін пішов в Україну захищати "русских людей", повинна була сидіти й просто чекати, коли черга дійде і до неї?

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.