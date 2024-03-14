Путін сам відповів, чому Фінляндія вступила у НАТО
"Я нє понімаю", сказав Путін, навіщо Фінляндія вступила в НАТО
Бо, мовляв, все ж було чудово — торгівля йшла, економіки розвивались, ринок нерухомості коштом росіян зростав...
А потім не витримав і додав: "В последние годы Хельсинки, а уж тем более в приграничных районах Финляндии принимали рубли, в том числе в крупных супермаркетах, можно было покупать за рубли товары любые, там все объявления на русском… Но были видимо силы… право-консервативные, националистические, которым это не нравилось, чего это русские у нас дома, квартиры покупают, чего у нас тут все на русском языке"…
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Ну так це і є відповідь, чому Фінляндія і вступила у НАТО.
От ніби все ж зрозуміло з дідом, але досі не перестаю дивуватися його перекрученій логіці. Тобто Фінляндія, побачивши, як Путін пішов в Україну захищати "русских людей", повинна була сидіти й просто чекати, коли черга дійде і до неї?
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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