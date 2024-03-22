США прикривають власну недолугість, забороняючи українця бити по російських НПЗ
Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників
Про вашингтонську тупість і недолугість:
"США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь", — Financial Times.
"Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників".
1. На нас намагаються перевести стрілки, щоб прикрити свою недолугість.
2. А недолугість у тому, що американські вояки ніяк не можуть справитись з хуситами, які загнали нафтовий трафік з Перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки.
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3. Саудити, розчаровані третім президентством обамоподібних у Білому домі, надають перевагу грі спільно з росіянами на цінову ескалацію і знижують обсяги експорту нафти, що підштовхує ціни вгору.
4. Стратегічні нафтові резерви США дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів.
5. Ціни на бензин на внутрішньому ринку у США виросли (до речі незначно, кілька центів за галон), в першу чергу, через те, що низка американських НПЗ стають на ремонти.
6. Традиційно американські нафтові магнати — симпатики республіканців. Не виключаю, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу байденістів на виборах.
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7. Взагалі то наші дрони не били по видобувних потужностях в Сибіру, видобуток в Росії не впав, а експорт сирої нафти навіть зріс, попри так звані санкції.
8. КТК — це не нафтоперероблення, це транспорт сирої нафти з Казахстану, там є окремий термінал для її відвантаження. Тому занепокоєність щодо КТК притягнута за вуха. Якщо цього не знають в Білому домі, то це свідчить про жахливу некомпетентність, а отже це ідеальна можливість для Шеврону та ЕксонМобіл маніпулювати
P.S. Чим більше дивлюсь на американську політику, тим більше розумію, чому у США стільки ворогів.
Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин
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