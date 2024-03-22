Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд США прикривають власну недолугість, забороняючи українця бити по російських НПЗ
OPINION

США прикривають власну недолугість, забороняючи українця бити по російських НПЗ

Михайло Гончар
22 березня, 2024 п'ятниця
14:04
Погляд Михайло Гончар

Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників

Про вашингтонську тупість і недолугість:

"США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь", — Financial Times.

"Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників".

1. На нас намагаються перевести стрілки, щоб прикрити свою недолугість.

2. А недолугість у тому, що американські вояки ніяк не можуть справитись з хуситами, які загнали нафтовий трафік з Перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки.

Читайте також: Нам потрібні не поради політиків, а реальні справи

3. Саудити, розчаровані третім президентством обамоподібних у Білому домі, надають перевагу грі спільно з росіянами на цінову ескалацію і знижують обсяги експорту нафти, що підштовхує ціни вгору.

4. Стратегічні нафтові резерви США дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів.

5. Ціни на бензин на внутрішньому ринку у США виросли (до речі незначно, кілька центів за галон), в першу чергу, через те, що низка американських НПЗ стають на ремонти.

6. Традиційно американські нафтові магнати — симпатики республіканців. Не виключаю, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу байденістів на виборах.

Читайте також: Західний Світ має йти на війну

7. Взагалі то наші дрони не били по видобувних потужностях в Сибіру, видобуток в Росії не впав, а експорт сирої нафти навіть зріс, попри так звані санкції. 

8. КТК — це не нафтоперероблення, це транспорт сирої нафти з Казахстану, там є окремий термінал для її відвантаження. Тому занепокоєність щодо КТК притягнута за вуха. Якщо цього не знають в Білому домі, то це свідчить про жахливу некомпетентність, а отже це ідеальна можливість для Шеврону та ЕксонМобіл маніпулювати

P.S. Чим більше дивлюсь на американську політику, тим більше розумію, чому у США стільки ворогів.

Джерело

Про автора.  Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
нафта
безпілотник
вибори у США
США
Читайте також:
путін
20 березня, 2024 середа
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
Ракета
21 березня, 2024 четвер
РФ починає новий етап масованих ударів по всій території України, - Маломуж
Едін Джеко та Олександр Зубков (праворуч), Боснія - Україна
21 березня, 2024 четвер
Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.67
    Купівля 38.67
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
13:58
Оновлено
ДніпроГЕС
ДніпроГЕС зазнала атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
13:54
світло
На Кіровоградщині та Сумщині скасували графіки відключення світла, запроваджені через атаку РФ
13:50
З квітня "Голос України" та "Урядовий кур'єр" публікуватимуть лише офіційні дані Ради та Кабміну, журналістів звільнять
13:34
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Ізраїлю: буде наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі
13:34
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
У США та Канаді покажуть український фільм "Я, "Побєда" і Берлін", знятий за повістю Скрябіна
13:17
Маріуполь
У Маріуполі зафіксували переміщення військової гусеничної техніки РФ в бік Бердянська, - Андрющенко
13:17
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
РФ застосувала розумну тактику повітряних атак, запущені 20 березня ракети були "розвідниками", - майор запасу НГУ Гетьман
13:05
Міноборони розробляє для саперів протимінне взуття, що захищає від уламків
12:58
Оновлено
санкції проти РФ і Білорусі
Єврокомісія запропонувала запровадити мито на зерно з РФ і Білорусі: у Кремлі відреагували
12:52
Ольга Стефанішина
"Діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", - Стефанішина про удари по російських НПЗ
12:45
Оновлено
РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя: є загиблі, кількість поранених зросла до 10
12:36
Оновлено
Дмитро Пєсков
"Починалося як СВО": у Кремлі заявили, що Росія перебуває у стані війни з Україною
12:36
На фото: Примірник першого видання казок братів Грімм
Рідкісний примірник першого видання казок братів Грімм продали за 215 тис. євро
12:27
мобільні мережі телефон андроид
У Харкові через перебої з електрикою про повітряну тривогу повідомлятимуть по телефонах і гучномовцях
12:13
На фото: Кілліан Мерфі
Автор "Гострих картузів" Стівен Найт підтвердив, що Кілліан Мерфі повернеться до ролі
12:13
Ракетна атака на об'єкт критичної інфраструктури
Британська розвідка припустила нові удари РФ по критично важливих об'єктах України
12:03
OPINION
Валерій Чалий
Коли Росія нападе на НАТО?
11:53
Оновлено
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Українські енергетики відновили роботу пошкодженої лінії живлення ЗАЕС
11:41
Освітні документи в Дії
Дипломи, атестати та свідоцтва: у Дії з'явилися освітні документи
11:17
Олександр Павлюк
РФ використовує всі ресурси, щоб продовжувати наступ, бо сповільнення дасть ЗСУ можливість перехопити ініціативу, - Павлюк
11:09
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ділянка прострілюється з усіх флангів: Згурець пояснив логіку можливого відведення військ у районі Вербового
11:05
відключення електроенергії
Україна залучила аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 22 березня
11:04
Огляд
міжнародний огляд
Прибутки, отримані від знерухомлених російських активів, скерують Україні та що нам говорить успіх Путіна на виборах. Акценти світових ЗМІ 22 березня
10:56
На фото: Віталій Козловський
Козловський випустив кліп на пісню "Рубіж", у якому показав свою вагітну дружину
10:52
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці
10:46
Наживо
Форум КБФ 20-21 березня 2024
Київський безпековий форум проходить під гаслом "Україна каже світу: переможемо разом!". Пряма трансляція
10:45
школа, вчителька
Уперше за час масштабної війни: національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила про приймання анкет
10:38
Оновлено
РФ обстріляла теплоелектростанцію
РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК: є поранені, серйозно пошкоджено обладнання
10:18
F-16 Нідерланди
Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у Великій Британії
10:11
АВВА
Уперше за 50 років: король Швеції Карл XVI Густав нагородив гурт ABBA лицарським орденом Вази
10:08
Ексклюзив
Карта. Роботине_2003
Атаки тривають одна за одною, росіяни готові захоплювати по метру, по бліндажу: боєць ЗСУ про ситуацію в Роботиному
10:05
OPINION
Нам потрібна неросійська історія Росії
09:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
09:41
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
09:31
Зеленський
Україна може закрити список спонсорів війни через тиск Франції та Китаю, - Reuters
09:10
збитий "Шахед"
Масована атака РФ: українські Сили оборони знищили вночі 92 ворожі цілі
08:57
Російські літаки "загубили" в Білгородській області 4 авіабомби за 2 доби, - росЗМІ
08:50
Президент України Володимир Зеленський
Росія вночі запустила по Україні 60 "шахедів" і 90 ракет, - Зеленський
08:36
Оновлено
У Росії заявили про нібито обстріл Білгорода
08:25
школа в окупації
На ТОТ окупанти влаштовують "вікторини з історії" для школярів про причини нападу РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV