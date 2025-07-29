Загроза для України після ультимативного алюру Трампа неймовірно зросла
Не поділяю загальної радості щодо ультимативного скорочення дедлайну Трампа
Більшість аналітиків чомусь вважають, що це підтвердження, що Трамп остаточно перейшов на бік добра. Але тут потрібно памʼятати, що для Біг Донні метою є лише він сам, його величіє та його роздута пиха. Він хоче, щоб Путін та Зеленський за 10 днів домовилися.
І тут постають питання: домовилися про що? На яких умовах? Трампа це не цікавить. Домовилися - і все! Щоб він міг проголосити про свою велич.
Всі ми бачили, що Трамп був готовий віддати Путіну Україну, як його посередник Віткофф цілком серйозно домовлявся про визнання Криму та вивід українських військ з пʼяти областей? Трампа не цікавлять наслідки. Тим більше подальша доля якоїсь там України. Ба більше! Він неодноразово погоджувався з путінськими забаганками про беззмістовні переговори, навіть після того, як обговорив і погодив інші кроки з європейськими союзниками.
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Тому я не плекаю великих надій. Навпаки. Загроза для України після ультимативного алюру Трампа неймовірно зросла. А що, якщо Путін завтра скаже "так"? І знову повторить свою мантру про визнання територіальних реалій та "денацифікацію"? Як поведе себе Трамп? Чи він вникатиме у деталі? Чи не кинеться знову на нас з вимогою негайно їхати, підписувати, погоджуватися? Цього не знає ніхто.
Трампу потрібна карколомна перемога. Не наша, а його особиста. Тому він зараз дуже небезпечний. Тож не поспішаємо радіти. Та придумуймо, що ми будемо робити, якщо раптом все піде не на нашу користь.
Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня
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