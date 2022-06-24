Погроза Росії бомбити посольство США в Україні актуалізує закриття неба над Києвом – ГУР
Розвідка вважає, що загроза Росії атакувати посольство США спрямована на всі країни, які підтримують Україну в боротьбі з РФ
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"В російській держдумі прозвучав заклик завдати удару по урядовим установам в Києві, а також по посольству США в Україні. Обґрунтуванням для такого кроку може стати постачання Україні новітньої західної зброї. Зокрема, реактивних систем залпового вогню Himars. Заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін вважає, що цими діями "колективний Захід" наближає третю світову війну. А отже, Росія має поширювати агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України: "Не просто знищувати інфраструктуру, а головний центр прийняття рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції ДНР та ЛНР", - йдеться в повідомленні.
ГУР вважає, що заклик спрямований на всі країни, які підтримують Україну в боротьбі з РФ: "Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною".
- 23 червня Юрій Швиткін заявив, що постачання Сполученими Штатами Україні реактивних систем залпового вогню може сильно вплинути на розвиток війни.
- Того ж дня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Реактивні системи залпового вогню HIMARS уже в Україні.
- 24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію про включення Росії до переліку країн, що підтримують тероризм.
- 15 квітня президент України звернувся до президента США з прямим закликом, щоб Сполучені Штати застосували до Росії одну з найпотужніших і далекосяжних санкцій в американському арсеналі, - визнали РФ державою-спонсором тероризму.
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