Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В російській держдумі прозвучав заклик завдати удару по урядовим установам в Києві, а також по посольству США в Україні. Обґрунтуванням для такого кроку може стати постачання Україні новітньої західної зброї. Зокрема, реактивних систем залпового вогню Himars. Заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін вважає, що цими діями "колективний Захід" наближає третю світову війну. А отже, Росія має поширювати агресивні дії на ті країни, які постачають зброю для захисту України: "Не просто знищувати інфраструктуру, а головний центр прийняття рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції ДНР та ЛНР", - йдеться в повідомленні.



ГУР вважає, що заклик спрямований на всі країни, які підтримують Україну в боротьбі з РФ: "Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною".

23 червня Юрій Швиткін заявив, що постачання Сполученими Штатами Україні реактивних систем залпового вогню може сильно вплинути на розвиток війни.

Того ж дня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Реактивні системи залпового вогню HIMARS уже в Україні.

24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію про включення Росії до переліку країн, що підтримують тероризм.

15 квітня президент України звернувся до президента США з прямим закликом, щоб Сполучені Штати застосували до Росії одну з найпотужніших і далекосяжних санкцій в американському арсеналі, - визнали РФ державою-спонсором тероризму.

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