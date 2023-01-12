Про це він розповів в етері Еспресо.

Військовий експерт дав коментар щодо призначення голови російського генштабу Валерія Герасимова командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України, а його заступником став Суровікін.

"Від перестановки доданків сума не зміниться. Війна - це математика, тому управління військами абсолютно не зміниться від зміни генералів. Єдине, що є певний лаг по часу після того, як новий командувач зайде на посаду, тобто є близько місяця на виконання певних дій для призначення своїх людей на окремих напрямках або заміни самої системи управління. Відповідно, протягом цього місяця російська армія буде відчувати дефіцит управління і, можливо, для наших військ це буде вікном можливостей, аби виконати якісь наступальні або оперативно-тактичні дії, які можуть принести нам успіх, як раз через недостатнє управління під час перестановок на такому рівні", - пояснив полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан зазначив, що на Суровікіна повісили весь негатив, який пов'язаний зі здачею правобережжя Херсона та Херсонської області, також збільшення атак по цивільній інфраструктурі, що у чистому вигляді є геноцидом українського народу.

"Суровікіна, який забрав на себе весь негатив, засунули "за шафу", як це називається у штабній роботі. Це генерали - паркетники, які не працюють у полі, тобто це люди, які управляють папірцями, а не військами. Тому багато приділяти уваги таким підкилимним діям на паркеті немає сенсу, такого роду процеси спрямовані на внутрішнє споживання. Росіянам треба зараз показати якесь управляння військами або спробу такого управління у медійному полі. Тим більше останнім часом деякі гарячі голови, що уявили себе генералами та маршалами, почали певну кампанію по дискредитації серед цих паркетних генералів, тому, можливо, аби остудити ці голови та показати їм їхнє місце, і був призначений генерал Герасимов", - зауважив Світан.

11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України

12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb