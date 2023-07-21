Поліція Фінляндії запідозрила ультраправих у терористичній змові: нібито надрукували 3D-зброю для "расової війни"
Правоохоронці Фінляндії заявили, що зупинили ультраправу терористичну змову, яка, ймовірно, використала б 3D-друковану зброю в нападі на "крах суспільства" в расовій війні
Про це інформує Euronews.
Національне бюро розслідувань повідомило, що початкове розслідування злочину з використанням вогнепальної зброї швидко розширилося до більшої проблеми, пов’язаної з чотирма чоловіками, асоційованими з ультраправими. За словами поліції, підозрювані були прихильниками ідеології "акселератора", яка спрямована проти іммігрантів та інфраструктури з метою руйнування суспільства.
Чотирьох зловмисників підозрюють у виготовленні пістолетів-кулеметів та інших видів зброї за допомогою 3D-принтерів в орендованому гаражі та будинку одного зі зловмисників. Поліція конфіскувала гвинтівку, саморобний пістолет та газовий, перероблений на вогнепальний, біопринтер і рослини канабісу.
"Відповідно до розуміння поліції, цілі запланованих насильницьких нападів були обрані як мішені на основі кольору шкіри, політичних або інших ідеологічних поглядів", - сказав комісар зі злочинності Туомас Кууре і додав, що чоловіки хотіли розпалити "расову війну" у Фінляндії.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, один з чотирьох чоловіків, яких утримують під вартою, був кандидатом на муніципальних виборах від Партії фінів, що є частиною коаліційного уряду Фінляндії.
"На додаток до особистих цілей, підозрювані планували напади на різні частини інфраструктури у своїх розмовах, включаючи електричну мережу та залізничний рух", - розповів правоохоронець.
Поліція стверджує, що фігуранти утворили радикалізовану групу, пройшли спеціальне навчання з технологій 3D-зброї та нібито готувалися до терористичного акту.
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