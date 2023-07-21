Про це інформує Euronews.

Національне бюро розслідувань повідомило, що початкове розслідування злочину з використанням вогнепальної зброї швидко розширилося до більшої проблеми, пов’язаної з чотирма чоловіками, асоційованими з ультраправими. За словами поліції, підозрювані були прихильниками ідеології "акселератора", яка спрямована проти іммігрантів та інфраструктури з метою руйнування суспільства.

Чотирьох зловмисників підозрюють у виготовленні пістолетів-кулеметів та інших видів зброї за допомогою 3D-принтерів в орендованому гаражі та будинку одного зі зловмисників. Поліція конфіскувала гвинтівку, саморобний пістолет та газовий, перероблений на вогнепальний, біопринтер і рослини канабісу.

"Відповідно до розуміння поліції, цілі запланованих насильницьких нападів були обрані як мішені на основі кольору шкіри, політичних або інших ідеологічних поглядів", - сказав комісар зі злочинності Туомас Кууре і додав, що чоловіки хотіли розпалити "расову війну" у Фінляндії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, один з чотирьох чоловіків, яких утримують під вартою, був кандидатом на муніципальних виборах від Партії фінів, що є частиною коаліційного уряду Фінляндії.

"На додаток до особистих цілей, підозрювані планували напади на різні частини інфраструктури у своїх розмовах, включаючи електричну мережу та залізничний рух", - розповів правоохоронець.

Поліція стверджує, що фігуранти утворили радикалізовану групу, пройшли спеціальне навчання з технологій 3D-зброї та нібито готувалися до терористичного акту.