Поліція викрила злочинців, які вкрали п'ять об'єктів елітної нерухомості у Києві на 72 млн грн

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.



Згідно з повідомленням, Нацполіція викрила злочинну групу, яка протиправно заволоділа п'ятьма об'єктами елітного нерухомого майна у Києві на 72 млн грн. Нерухомість належала двом юридичним компаніям, одна з яких - з іноземними інвестиціями.



За інформацією поліції, до складу організованої злочинної групи входило шість осіб. Зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній. Без відома власників вони укладали договори купівлі-продажу та переоформлювали право власності на нерухоме майно на одного з членів групи. Незаконно отримане майно злочинці легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою.



Зазначається, що схему організував 56-річний чоловік. Всі зловмисники мали свою роль у цій схемі - псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів на перевезення коштів.



Поліцейські провели дванадцять обшуків у місцях проживання та перебування членів організованої групи. У результаті вони виявили та вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.



За даними поліції, наразі трьом зловмисникам оголошено про підозру у незаконному заволодінні майном та відмиванні коштів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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