Поліція викрила злочинців, які вкрали п'ять об'єктів елітної нерухомості у Києві на 72 млн грн
Поліція викрила організовану злочинну групу, яка заволоділа п'ятьма об'єктами столичної елітної нерухомості загальною вартістю 72 млн грн
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Згідно з повідомленням, Нацполіція викрила злочинну групу, яка протиправно заволоділа п'ятьма об'єктами елітного нерухомого майна у Києві на 72 млн грн. Нерухомість належала двом юридичним компаніям, одна з яких - з іноземними інвестиціями.
За інформацією поліції, до складу організованої злочинної групи входило шість осіб. Зловмисники використовували заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи юридичних компаній. Без відома власників вони укладали договори купівлі-продажу та переоформлювали право власності на нерухоме майно на одного з членів групи. Незаконно отримане майно злочинці легалізовували, а отримані кошти розподіляли між собою.
Зазначається, що схему організував 56-річний чоловік. Всі зловмисники мали свою роль у цій схемі - псевдодиректор, псевдопокупець, відповідальний за силовий блок під час укладення договорів на перевезення коштів.
Поліцейські провели дванадцять обшуків у місцях проживання та перебування членів організованої групи. У результаті вони виявили та вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.
За даними поліції, наразі трьом зловмисникам оголошено про підозру у незаконному заволодінні майном та відмиванні коштів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 31.48Продаж 31.88
- Актуальне
- Важливе