Половина території окупованої Луганщини не забезпечена мобільним покриттям, - ОВА

Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграм.

Половина території окупованої Луганської області забезпечена мобільним покриттям - 52,3 % території регіону. Доступ до швидкого 4G інтернету має лише 4,32% мешканців.

"Майже усю територію Луганщини у 2022 році вони (окупанти, - ред) захопили упродовж декількох тижнів без інтенсивних боїв, зруйнували всю українську мережу та за 10 місяців не побудували нічого свого. Як і за 8 років на захоплених у 2014 році територіях", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, раніше ОВА повідомляла, що в Луганській області населення вирішили "тимчасово" розселити по комунальних установах "ЛНР".

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