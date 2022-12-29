Половина території окупованої Луганщини не забезпечена мобільним покриттям, - ОВА
Лише 4% мешканців окупованої Луганщини має 4G інтернет, на половині території є мобільне покриття: українська мережа зруйнована, окупанти не відновили її
Про це поінформувала Луганська ОВА в телеграм.
Половина території окупованої Луганської області забезпечена мобільним покриттям - 52,3 % території регіону. Доступ до швидкого 4G інтернету має лише 4,32% мешканців.
"Майже усю територію Луганщини у 2022 році вони (окупанти, - ред) захопили упродовж декількох тижнів без інтенсивних боїв, зруйнували всю українську мережу та за 10 місяців не побудували нічого свого. Як і за 8 років на захоплених у 2014 році територіях", - наголосили в ОВА.
- Нагадаємо, раніше ОВА повідомляла, що в Луганській області населення вирішили "тимчасово" розселити по комунальних установах "ЛНР".
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