Польща погнала з посади головного тренера національної команди з футболу

Про це повідомляє офіційний інстаграм Федерації футболу Польщі.

"Попри те, що ми припиняємо співпрацю, я вдячний за те, що очолював збірну Польщі, і бажаю всього найкращого Польщі та її народу, який так добре прийняв мене, коли я жив тут", - сказав Фернанду Сантуш.

68-річний португалець очолив збірну Польщі у січні цього року. Під його керівництвом національна команда провела 5 офіційних матчів, в яких тричі програла. У відборі на Євро-2024 Польща сенсаційно займає 4 місце групи E після 5 турів.

Вибір нового головного тренера для збірної Польщі зараз є пріоритетним завданням. Дата презентації нового фахівця незабаром буде повідомлена.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.