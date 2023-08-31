Польське консульство припиняє роботу у російському Смоленську

Про це пише "Польське радіо".

Зазначається, що 14 липня посол Польщі в Москві отримав ноту від уряду РФ про відкликання згоди на функціонування установи.

МЗС Польщі назвало рішення російської влади "дуже символічним жестом" та "ще одним недружнім і незрозумілим актом, спрямованим на перешкоджання функціонуванню польських дипломатичних місій і польських консульських установ".

Саме консульство існувало з 27 червня 2011 року, відтепер всі завдання, які досі виконувало Смоленське агентство, перейдуть безпосередньо до посольства Польщі в Москві.

Видання пояснює, що до завдань посольства тепер входитиме щоденний нагляд за місцем Смоленської катастрофи й польським військовим цвинтарем у Катині. Наголошується, що громадяни Польщі, які бажають відвідати меморіальні місця Катині та Смоленська, й надалі отримуватимуть необхідну допомогу.

Міністерство закордонних справ Польщі зазначило, що дії російського уряду "є проявом все більш сміливих спроб фальсифікації історії та заперечення відповідальності за злочини, скоєні російською державою і конкретними російськими громадянами, відомими поіменно" у зв'язку з Катинським розстрілом 1940 року і Смоленською катастрофою 2010 року.

Польща наголошує, що сьогоднішні злочини Росії в Україні "є продовженням цієї варварської практики".

"Ми віримо, що настане час, коли РФ та її влада нарешті поважатимуть історичну правду і примиряться з власним минулим - тільки так вони перестануть бути загрозою для світу", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Катинський розстріл - воєнний злочин, в ході якого за наказом керівництва СРСР, НКВС провела масові страти польських громадян у Катинському лісі в 1940 році.

Смоленська катастрофа - падіння президентського літака Польщі у Смоленську 10 квітня 2010 року. Внаслідок аварії загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський та його дружина і низка інших високопосадовців.