Польські поліцейські 5 місяців потайки розміновували Київщину
Упродовж 5 місяців 98 поліцейських із Польщі брали участь у секретній операції з розмінування деокупованих районів Київської області
Про це поінформували у Wirtualna Polska.
"Про секретну місію польської поліції в Україні редакція Wirtualna Polska знала вже кілька місяців. З огляду на безпеку його учасників ми не могли повідомити про це, поки не отримали офіційне підтвердження від Головного управління Нацполіції, що всі польські поліцейські перетнули кордон і перебувають у країні в безпеці", - зазначили журналісти.
Так, місія 98 фахівців із Польщі розпочалася після звернення України до членів групи ATLAS – поліцейської оперативної групи, що об’єднує спеціальні антитерористичні підрозділи Європейського Союзу.
Запит стосувався розмінування деокупованих територій України. З усіх учасників групи ATLAS на звернення українців відгукнулася лише Польща. Інші країни вирішили, що місія в охопленій війною країні надто небезпечна.
"Влітку 2022 року рішенням Міністра внутрішніх справ та адміністрації було створено Гуманітарний контингент поліції у складі офіцерів Окремого контртерористичного підрозділу поліції. В Україну їхали лише добровольці. Могли претендувати піротехніки, парамедики, які мали охороняти їхню роботу, та члени бойових груп, завданням яких було охороняти членів польської місії. Поліція також взяла з собою двох собак, навчених виявляти вантажі", - додали у виданні.
Так, фахівці з Польщі прибули до України на початку жовтня: спочатку місія мала тривати 3 місяці, потім її продовжили.
Стверджується, що загалом польська група спеціалістів працювала в умовах 129 нальотів російських ракет і безпілотників.
Одним із перших завдань піротехніків було розчистити територію одного з аеропортів під Києвом. А загалом поляки вивезли 2 тис. небезпечні предмети. Прибирали в тому числі дороги та поля з протитанковими та протипіхотними мінами.
- 18 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 та приєднається до коаліції щодо надання Україні винищувачів F-16, якщо така буде.
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