Польські поліцейські 5 місяців потайки розміновували Київщину

Про це поінформували у Wirtualna Polska.

"Про секретну місію польської поліції в Україні редакція Wirtualna Polska знала вже кілька місяців. З огляду на безпеку його учасників ми не могли повідомити про це, поки не отримали офіційне підтвердження від Головного управління Нацполіції, що всі польські поліцейські перетнули кордон і перебувають у країні в безпеці", - зазначили журналісти.

Так, місія 98 фахівців із Польщі розпочалася після звернення України до членів групи ATLAS – поліцейської оперативної групи, що об’єднує спеціальні антитерористичні підрозділи Європейського Союзу.

Запит стосувався розмінування деокупованих територій України. З усіх учасників групи ATLAS на звернення українців відгукнулася лише Польща. Інші країни вирішили, що місія в охопленій війною країні надто небезпечна.

"Влітку 2022 року рішенням Міністра внутрішніх справ та адміністрації було створено Гуманітарний контингент поліції у складі офіцерів Окремого контртерористичного підрозділу поліції. В Україну їхали лише добровольці. Могли претендувати піротехніки, парамедики, які мали охороняти їхню роботу, та члени бойових груп, завданням яких було охороняти членів польської місії. Поліція також взяла з собою двох собак, навчених виявляти вантажі", - додали у виданні.

Так, фахівці з Польщі прибули до України на початку жовтня: спочатку місія мала тривати 3 місяці, потім її продовжили.

Стверджується, що загалом польська група спеціалістів працювала в умовах 129 нальотів російських ракет і безпілотників.

Одним із перших завдань піротехніків було розчистити територію одного з аеропортів під Києвом. А загалом поляки вивезли 2 тис. небезпечні предмети. Прибирали в тому числі дороги та поля з протитанковими та протипіхотними мінами.