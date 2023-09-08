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Польський суп журек. Рецепт приготування
Суп журек – національний польський смаколик на житній заквасці. Закваска надає супу гарного та насиченого аромату та ніжного присмаку
Інгредієнти для приготування журека:
- три зубчики часника
- чорний перець горошком (за смаком)
- житнє борошно – десять столових ложок
- вода - 500 мл
- три лаврових листа
- житній хліб - 40 г
- чотири ріпчасті цибулі
- ковбаса зі свинини - 500 г
- п’ять картоплин
- дві моркви
- сметана - 500 г
- вісім курячих яєць
- сіль (за смаком)
- молотий чорний перець (за смаком)
- зелень (за смаком)
- запашний перець горошком (за смаком)
Покроковий рецепт приготування журека:
- розводимо в 0,5 літра води житнє борошно
- додаємо 5 розчавлених зубчиків часнику
- додаємо лаврових листів
- додаємо чорного перцю
- додаємо порваний на шматки житній хліб
- гарно перемішуємо
- накриваємо ємність із закваскою чистим рушником
- ставимо в темне тепле місце
Фото: smachno.ua
- двічі на день добре перемішуємо
- стежимо, щоб не утворилася пліснява
- після 4 днів закваска набуває яскраво вираженого запаху малосольних огірків
- проціджуємо через марлю
- ставимо в холодильник
- відварюємо яйця
- наливаємо в каструлю воду
- додаємо лавровий лист, чорний та запашний перець за смаком
- додаємо ковбасу
- відварюємо пів години
- виймаємо ковбасу
- відкладаємо убік остуджуватись
- пасеруємо цибулю
- додаємо 3 зубчики часнику.
- з бульйону дістаємо спеції
- чистимо картоплю та моркву
- нарізаємо великими шматками
- викладаємо в бульйон
- варимо 15 хвилин
- додаємо в бульйон нарізану на шматки ковбасу
- додаємо засмажку
- збовтуємо та повільно, при постійному помішуванні, вливаємо закваску
- перемішуємо
- варимо на середньому вогні 10 хвилин
- вимикаємо вогонь
- додаємо сметану
- перемішуємо
- накриваємо кришкою
- даємо настоюватися протягом 10 хвилин
- розливаємо суп по тарілках
- в кожну тарілку викладаємо порізане яйце
- прикрашаємо улюбленою зеленню.
Смачного!
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