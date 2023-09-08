Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти Польський суп журек. Рецепт приготування

Польський суп журек. Рецепт приготування

8 вересня, 2023 п'ятниця
16:30
рецепти суп журек

Суп журек – національний польський смаколик на житній заквасці. Закваска надає супу гарного та насиченого аромату та ніжного присмаку

Інгредієнти для приготування журека:

  • три зубчики часника
  • чорний перець горошком (за смаком)
  • житнє борошно – десять столових ложок
  • вода - 500 мл
  • три лаврових листа
  • житній хліб - 40 г
  • чотири ріпчасті цибулі
  • ковбаса зі свинини - 500 г
  • п’ять картоплин
  • дві моркви
  • сметана - 500 г
  • вісім курячих яєць
  • сіль (за смаком)
  • молотий чорний перець (за смаком)
  • зелень (за смаком)
  • запашний перець горошком (за смаком)

Покроковий рецепт приготування журека:

  • розводимо в 0,5 літра води житнє борошно
  • додаємо 5 розчавлених зубчиків часнику
  • додаємо лаврових листів
  • додаємо чорного перцю
  • додаємо порваний на шматки житній хліб
  • гарно перемішуємо
  • накриваємо ємність із закваскою чистим рушником
  • ставимо в темне тепле місце

суп журек

Фото: smachno.ua

 
  • двічі на день добре перемішуємо
  • стежимо, щоб не утворилася пліснява
  • після 4 днів закваска набуває яскраво вираженого запаху малосольних огірків
  • проціджуємо через марлю
  • ставимо в холодильник
  • відварюємо яйця
  • наливаємо в каструлю воду
  • додаємо лавровий лист, чорний та запашний перець за смаком
  • додаємо ковбасу
  • відварюємо пів години
  • виймаємо ковбасу
  • відкладаємо убік остуджуватись
  • пасеруємо цибулю
  • додаємо 3 зубчики часнику.
  • з бульйону дістаємо спеції
  • чистимо картоплю та моркву
  • нарізаємо великими шматками
  • викладаємо в бульйон
  • варимо 15 хвилин
  • додаємо в бульйон нарізану на шматки ковбасу
  • додаємо засмажку
  • збовтуємо та повільно, при постійному помішуванні, вливаємо закваску
  • перемішуємо
  • варимо на середньому вогні 10 хвилин
  • вимикаємо вогонь
  • додаємо сметану
  • перемішуємо
  • накриваємо кришкою
  • даємо настоюватися протягом 10 хвилин
  • розливаємо суп по тарілках
  • в кожну тарілку викладаємо порізане яйце
  • прикрашаємо улюбленою зеленню.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
6 вересня, 2023 середа
"Підходимо до критичного етапу війни": дипломат Огризко назвав причини візиту Блінкена до Києва
7 вересня, 2023 четвер
З аеропорту тимчасово окупованого Сімферополя вилетів іранський транспортний літак, - ЗМІ
Армения
7 вересня, 2023 четвер
Голова Європейської партії Вірменії: країна завершує свої стосунки з російською імперією
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 вересня
17:12
Очільник МОН Оксен Лісовий
Міністр освіти Лісовий: правопис РФ з великої літери є помилкою
17:09
Тайсон Ф'юрі
"Точно впевнений, що відбудеться": промоутер Ф'юрі заговорив про бій з Усиком 
16:50
Україна готова надати ООН інформацію про воєнні злочини РФ в Україні, - ДБР
16:44
мобілізація
СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації у трьох областях України
16:30
Оновлено
Збірна України, відбір Євро-2024
Україна - Англія: букмекери дали безнадійний прогноз на матч кваліфікації Євро-2024
16:29
Ексклюзив
російські військові окупанти
Нищать навіть російськомовні правдиві книжки про Україну: Гайдай розповів, як окупанти зомбують населення ТОТ
16:24
ДБР
Суд арештував майно та 5,5 млн грн полковника ДСНС, який торгував державним пальним
16:13
Штучний інтелект, ШІ
Створені ШІ: Австралія вимагатиме від Google і Bing видаляти матеріали про жорстоке поводження з дітьми
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розтяжка для Зеленського? Як історія з деклараціями стане голкою в яйці для нинішньої влади
15:47
міна, розмінування
На Херсонщині сапери підірвалися на російській міні
15:38
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі поліції у Кривому Розі: загинув правоохоронець, кількість постраждалих зросла до 60
15:21
Андрій Юсов
"Ворог планує комбіновані ракетно-дронові атаки": Юсов прокоментував загрозу обстрілів України восени та взимку
15:14
На KyivBookFest відбудуться презентації книжок Сергія Руденка та Володимира В'ятровича про війну
15:13
Оновлено
Жінки в армії
Жінки на військовому обліку: після спростування ДПСУ Веніславський уточнив, що за кордон не зможуть виїхати лише мобілізовані
15:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:02
Учені планують використовувати ембріони свиней для вирощування донорських нирок для людей
14:45
Меморіал у Бабиному Яру
До Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО "Пам’ять світу" внесли архівні документи про Бабин Яр
14:34
Оновлено
МЗС
Росія почала псевдовибори на ТОТ. МЗС України закликало світ ввести нові санкції проти організаторів
14:24
Михайло Подоляк
В ОП заявили, що "миротворча місія" Ватикану неможлива після слів Папи Франциска про велич Росії
14:02
OPINION
Тарас Загородній
Держаудитслужба зриває оборонні закупівлі
13:51
російський військовий корабель
Наразі росіяни не блокують судна у Чорному морі, вони охороняють свої пункти дислокації, - ВМС
13:40
Товариство Червоного Хреста допоможе з фінансовою компенсацією українським громадянам, які прихистили ВПО
13:33
Слуга народу
Фракція "Слуга Народу" зробила "вільне голосування" за ключові поправки до законопроєкту про відновлення декларування, - лідерка руху "Чесно"
13:27
Вірші митців "Розстріляного відродження" прозвучать в альбомі "Тріумф слова" гурту "Гайдамаки"
13:09
поле, пшениця, зерно
Польський урядовець заявив, що скарги України через зернове ембарго є тиском і погрозами, які не матимуть успіху
12:48
Новини компаній
Спеціалізований клас Ferrexpo в школі Горішніх Плавнів
Як Ferrexpo співпрацює із навчальними закладами на Полтавщині
12:44
Оновлено
Херсонщина
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинули 3 людини
12:32
Бердянськ
В окупованому Бердянську пролунали вибухи на території "виборчої дільниці", - Федоров
12:18
Оновлено
відключення електроенергії
Через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:17
крилата ракта "Калібр"
Армія РФ утримує у Чорному морі ракетоносій із 8 "калібрами"
12:12
Оновлено
Ілон Маск
Маск прокоментував інформацію біографа про вимкнення Starlink біля Криму. В ОП відреагували
12:01
Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації
12:00
OPINION
Юрій Бутусов
Чому немає подяк Резнікову з окопів
11:50
Анонс
F-16
На Еспресо документальний фільм про те, як захищали українське небо та збивали російських льотчиків
11:47
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ контролюють понад половину Кліщіївки та просуваються далі, - екскомандир полку "Азов" Жорін
11:46
Оновлено
Суми
Армія РФ завдала ракетного удару по Сумах: постраждали 2 людини
11:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
Український контрнаступ набирає обертів, як Росія намагається його уповільнювати, Блінкен засудив "фіктивні вибори" на окупованих територіях. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
11:25
Новини компаній
Представники українських компаній на Економічному форумі в Карпачі розповіли про поточні та повоєнні потреби країни
11:19
Оновлено
Маріуполь, завали Драмтеатру
"Катюша" у виконанні "китайської оперної діви" на руїнах драмтеатру Маріуполя. МЗС України очікує пояснень від Пекіна
11:02
Верховна Рада
Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV