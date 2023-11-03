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Головна Полтавщина Полтавський ГЗК оприлюднив відповідь на повідомлення Бюро економічної безпеки про вручення підозри голові комбінату

Полтавський ГЗК оприлюднив відповідь на повідомлення Бюро економічної безпеки про вручення підозри голові комбінату

3 листопада, 2023 п'ятниця
17:26
Полтавщина На фото: машини на підприємстві Ferrexpo

Полтавський ГЗК підтверджує, що голові правління було вручено підозру, але вважає, що звинувачення Бюро економічної безпеки є безпідставними, а вручена підозра - необґрунтована

Інформація про те, що голові правління Полтавського ГЗК вручено підозру була опублікована сьогодні, 3 листопада, на офіційній сторінці Бюро економічної безпеки.

Голову правління підозрюють в тому, що він нібито вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд, що призвело до ухилення від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд грн.   

Полтавський ГЗК підтверджує, що голові правління було вручено підозру.

"Вважаємо, що звинувачення Бюро економічної безпеки є безпідставними, а вручена підозра - необґрунтована та не підтверджується належними доказами", - коментують на підприємстві.

Адвокати Полтавського ГЗК готують докази та заперечення для суду щодо безпідставності підозри і зазначають, що на цей момент не існує жодних узгоджених податкових зобов’язань, які не сплатило підприємство. Прийняті по відношенню до підприємства податкові повідомлення-рішення оскаржені до суду. 

"Полтавський ГЗК розраховує та сплачує податок на ренту відповідно до чинного законодавства та судової практики, а також в аналогічний спосіб, як це здійснюють інші гірничодобувні компанії. Відтак, його посадові особи не можуть бути притягнуті до відповідальності за нібито ухилення від їх сплати.  Хочемо зазначити, що з лютого 2023 року за цими ж звинуваченнями триває безрезультатне переслідування іншого представника топменеджменту Полтавського ГЗК. Під час досудового розслідування слідству не вдається довести вину підозрюваного, адже склад злочину відсутній. 

Протягом 2023 року ПрАТ "Полтавський ГЗК" та інші підприємства Ferrexpo в Україні, а також представники менеджменту цих підприємств, зазнають необґрунтованого тиску з боку різних правоохоронних органів. 

Подібні дії ми вважаємо такими, що шкодять економіці регіону та держави й негативно впливають на інвестиційну привабливість України. Крім того, від неправомірного тиску державних органів на підприємство страждають працівники підприємств та жителі громади, у якій працює комбінат. Наприклад, через суддівську помилку під час блокування рахунків підприємства, яке було ухвалено Шевченківським районним судом міста Києва у лютому 2023 року, підприємство протягом двох тижнів не могло здійснити виплату заробітних плат і бонусів для 6 тисяч працівників підприємства.

Наголошуємо, що Полтавський ГЗК відкрито співпрацює зі слідчими органами й на їхню вимогу добровільно передає всі документи згідно з запитами.   

Ми вважаємо, що ця та інші справи проти підприємства, які були ініційовані протягом останнього року, є спробою дестабілізувати роботу великого роботодавця та інвестора в українську економіку. Такі дії сприяють зростанню суспільної напруги на Полтавщині й дестабілізують економічну ситуацію в регіоні", - йдеться у відповіді Полтавського ГЗК на повідомлення БЕБ . 

  • Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва  від 3 лютого 2023 на всі банківські рахунки ПрАТ “Полтавський ГЗК” було накладено арешт. Дане рішення суд ухвалив за клопотанням Офісу генерального прокурора у справі про ймовірне ухилення підприємством від сплати рентних платежів.

  • Полтавський ГЗК відкинув звинувачення у несплаті податків і стверджував, що рішення суду - це прояв надмірного тиску на одного з найбільших платників податків та інвесторів України. Згодом підприємству через суд вдалося частково розблокувати рахунки Полтавського ГЗК.

  • Головний виконавчий директор Ferrexpo, акції якої розміщені на Лондонській фондовій біржі, у квітні 2023 заявляв  про "надуманість кримінального переслідування зі сторони БЕБ" та про готовність компанії зробити перерахунок і сплатити більшу суму податків, якщо про це буде рішення суду за результатами розгляду претензії зі сторони податкових органів. За останні 7 років підприємство не отримувало претензій від податківців щодо можливого заниження рентних платежів.

  • У 2022 році компанія Ferrexpo сплатила понад 6,3 млрд гривень податків до бюджетів України різних рівнів, інвестувала понад $161 млн в українські активи та стала одним із найбільших експортерів України за 2022 рік.


 

Економіка
Ferrexpo
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