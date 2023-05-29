Про це йдеться на сайті електронних петицій.

У зверненні автор пише про суддівське свавілля, апелюючи до рішення суддів Шевченківського районного суду Києва, яке призвело до блокування рахунків містоутворюючого підприємства міста Горішні Плавні, що на Полтавщині. Мова йде про Полтавський ГЗК, що належить швейцарській гірничій компанії Ferrexpo. Зазначається, що Полтавський ГЗК є єдиним джерелом доходів для тисяч родин, адже на підприємстві працює чверть працездатного населення 50-тисячного міста.

"Полтавський ГЗК є ключовим працедавцем району й забезпечує роботою чверть горішньоплавнян. Більшість з нас працює на комбінаті все своє життя і завжди вчасно отримували належну заробітну плату. Ми працюємо, з отриманої зарплати допомагаємо армії та вимушеним переселенцям. Дехто з нас, як мешканців, так і працівників підприємства, пішли захищати країну зі зброєю в руках", - пише ініціатор звернення Микола Стахів.

Рахунки підприємства було заблоковано в рамках розслідування, ініційованого Бюро економічної безпеки (БЕБ), щодо нібито недоплати Полтавським ГЗК майже 2 млрд гривень рентних платежів у 2018-2021 роках.

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Полтавський ГЗК відкидає всі звинувачення у несплаті податків і намагається у законному порядку розблокувати рахунки для забезпечення повноцінної роботи. У рамках розгляду справи Шевченківський суд частково задовольнив вимоги підприємства щодо скасування арешту рахунків Полтавського ГЗК, але підприємство досі не може здійснювати оплати за послуги підрядних організацій, електроенергію, газ та здійснювати інші платежі.

Головний виконавчий директор Ferrexpo, яка володіє Полтавським ГЗК і акції якої торгуються на Лондонській фондовій біржі, заявляв раніше про "надуманість кримінального переслідування зі сторони БЕБ" та про готовність компанії зробити перерахунок і сплатити більшу суму податків, якщо про це буде рішення суду за результатами розгляду претензії зі сторони податкових органів.

“Проте, наразі ми такого спору з податковим органом не маємо і не отримували претензії від податківців за останні 7 років щодо можливого заниження ренти...", - коментував він.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 3 лютого на всі банківські рахунки ПрАТ “Полтавський ГЗК” було накладено арешт. Дане рішення суд ухвалив за клопотанням Офісу генерального прокурора у справі про ймовірне ухилення підприємством від сплати рентних платежів. Полтавський ГЗК стверджував, що звинувачення слідчих органів є безпідставними та необґрунтованими, а дане рішення суду - це прояв надмірного тиску на одного з найбільших платників податків та інвесторів України.