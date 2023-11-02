Помер український телеведучий і диктор новин Анатолій Васянович

Про це написав на своїй facebook-сторінці телевізійник Микола Канішевський.

Він зазначив, що про смерть Анатолія Васяновича повідомила його дружина Зоя.

Анатолій Васянович був відомий як диктор Республіканського телебачення.

Спершу він працював актором у Київському театрі ім. І. Франка, а з 1976 року прийшов на телебачення. Свою діяльність починав як диктор інформаційної програми "Вісті". Також був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм, зокрема "День за днем", "Новини", "Актуальна камера", дитячу програму "Мультфільм на замовлення", розважальну "Пісня скликає друзів".

Окрім того, Васянович він телевізійні концерти та записував для глядачів ТРК "Київ" ролики, в яких навчав правильної української мови, а також викладав спецкурс для дикторів в Укртелерадіопресінституті, – пише Суспільне.

Із сімдесятих по девʼяності роки працював під псевдонімом Анатолій Васянюк, оскільки тодішнє керівництво вважало, що його правдиве прізвище мало єврейське коріння.

Анатолій Васянович пропрацював на УТ-1 і в Національній телекомпанії України 32 роки. 2008-го вийшов на пенсію.