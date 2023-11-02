Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Помер український телеведучий і диктор новин Анатолій Васянович

Помер український телеведучий і диктор новин Анатолій Васянович

2 листопада, 2023 четвер
22:12
Суспільство Анатолій Васянович

Анатолій Васянович помер у німецькому містечку Вісбаден 1 листопада

Про це написав на своїй facebook-сторінці телевізійник Микола Канішевський.

Він зазначив, що про смерть Анатолія Васяновича повідомила його дружина Зоя.

Анатолій Васянович був відомий як диктор Республіканського телебачення. 

Спершу він працював актором у Київському театрі ім. І. Франка, а з 1976 року прийшов на телебачення. Свою діяльність починав як диктор інформаційної програми "Вісті". Також був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм, зокрема "День за днем", "Новини", "Актуальна камера", дитячу програму "Мультфільм на замовлення", розважальну "Пісня скликає друзів". 

Окрім того, Васянович він телевізійні концерти та записував для глядачів ТРК "Київ" ролики, в яких навчав правильної української мови, а також викладав спецкурс для дикторів в Укртелерадіопресінституті, – пише Суспільне.

Із сімдесятих по девʼяності роки працював під псевдонімом Анатолій Васянюк, оскільки тодішнє керівництво вважало, що його правдиве прізвище мало єврейське коріння.

Анатолій Васянович пропрацював на УТ-1 і в Національній телекомпанії України 32 роки. 2008-го вийшов на пенсію.

  • 1 листопада на 54-му році життя помер відомий український футбольний журналіст Артем Франков
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
1 листопада, 2023 середа
Після постачання РФ боєприпасів з Північної Кореї в українців має бути близько 20 млн снарядів у сховищах. Колонка Сергія Згурця
Авдіївка
2 листопада, 2023 четвер
Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
1 листопада, 2023 середа
Макрон прибув до Казахстану і похвалив Токаєва за відмову стати на бік РФ щодо України
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 листопада
23:14
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов можуть ухвалити рішення щодо демобілізації
23:04
збита ракета, Київ 9 травня
Комбінована повітряна атака РФ: ворог запустив по Україні кілька груп "шахедів" і ракети
22:41
Еммануель Макрон
Президент Франції відвідав Узбекистан: обговорили уран та енергобезпеку
22:41
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ перед публікацією звіту щодо прогресу України на шляху до ЄС 
22:07
ракета Онікс
Дві балістичні ракети "Онікс", які ворог запустив по Одещині, у польоті "втратили бойову спроможність"
22:01
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
"Росію посунуть ще далі на узбіччя": дипломат про перспективи зустрічі Сі та Байдена
21:48
Сили оборони відбили 18 атак ворога біля Мар'їнки, - Генштаб
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У війні з Росією потрібен новий "порох". Колонка Сергія Згурця
21:19
Е-черга на ВЛК доступна в усіх військових поліклініках, – Міноборони
21:13
Оновлено
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа
20:59
Володимир Зеленський, Нідерланди, допомога Україні
Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен і нагородив її орденом
20:14
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Бербок запропонувала реформувати ЄС в очікуванні вступу нових членів
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Про що написав Залужний?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 617-го дня війни: ЗСУ вполювали ворожий штурмовик Су-25, в Україні випробували унікальний комплекс, який створює захисний купол проти дронів
19:37
Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні
Подальша підтримка та обмін досвідом: очільник генштабу Чехії у Києві зустрівся з Залужним
19:12
санкції проти РФ
Понад 130 постачальників військових технологій: США ввели масштабний пакет санкцій проти РФ
19:10
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати усіх матчів чвертьфіналу
19:09
OPINION
Юрій Гудименко
Якщо МВС самотужки не може впоратися з "тишлеками", то за це має взятися громадськість
19:06
гепатит А
МОЗ спростувало фейк про впровадження в Україні карантину через спалах гепатиту А
18:38
евакуація дітей
На Донеччині з трьох громад, які перебувають під постійними обстрілами РФ, евакуювали 67 дітей
18:30
На таврійському напрямку сили оборони України знищили ворожий Су-25
18:03
OPINION
Дана Ярова
Чесні і прозорі торги дали можливість зменшити ціни на харчі для ЗСУ на третину
17:58
кіно, кінотеатр
У річницю падіння Берлінського муру в Україні стартує фестиваль "Нове німецьке кіно"
17:53
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
Візит Макрона в Казахстан: Франція постачатиме системи ППО і претендує на будівництво АЕС
17:48
школа в окупації
Українські вчителі на ТОТ відмовляються співпрацювати з росіянами: окупанти просять прислати педагогів з РФ
17:30
війна в Україні
В Україні успішно пройшла випробування оборонна система, яка пригнічує російську ГЛОНАСС
17:22
Марія Захарова
РФ назвала участь Вірменії у саміті щодо української Формули миру "демонстративним антиросійським жестом"
17:15
Ексклюзив
Третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста, - начальник МВА Барабаш
17:06
promova
Українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку з вивчення мов Promova
16:48
Верховна Рада
Комітет ВР схвалив законопроєкт про податкові перевірки до другого читання: внесено дві поправки
16:42
В Україні утворили 529 Рад ВПО. Які їх функції
16:40
Мая Санду
Санду звинуватила РФ у втручанні в місцеві вибори у Молдові
16:31
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков
16:26
на фото Міхеїл Саакашвілі
Польща заявила, що вступ Грузії до ЄС залежатиме від подальшої долі Саакашвілі
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Країна звичайних людей і "состоятєльних господ"
15:51
Всеволод Князєв
ВАКС залишив ексголову Верховного суду Князєва під вартою до 9 грудня
15:46
стрічка "На Адаманті"
"На Адаманті": в кінотеатрах Києва та Львова стартував показ фільму-переможця Берлінале-2023
15:32
електроенергія
"Захист спрацює у 80-90% випадків": Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів РФ по енергетиці
15:09
прапор України
Попри повномасштабну війну: Україна піднялася на 13 позицій у світовому рейтингу демократій
15:06
штучний інтелект
Україна підписала міжнародну декларацію щодо безпеки використання ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV