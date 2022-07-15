Померла Івана Трамп, перша дружина Дональда Трампа та мати трьох дітей
Експрезидент США Дональд Трамп повідомив про смерть Івани Трамп, його першої дружини та матері трьох його старших дітей
Про це пише The Guardian.
У дописі на своїй платформі Truth Social колишній президент сказав: "Мені дуже сумно повідомити всім хто її любив, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка жила чудовим і натхненним життям. Її гордістю і радістю були її троє дітей… Вона так пишалася ними, як і ми всі так пишалися нею. Спочивай з миром".
Івана Трамп народилася на території сучасної Чехії в 1949 році, їй було 73 роки. Пара одружилася в 1977 році і розлучилася в 1992 році. У них було троє спільних дітей: Дональд молодший, Іванка та Ерік.
Reuters повідомляє, що ні в заяві сім'ї Трампа, ні в дописі колишнього президента не згадується причина її смерті.
- 14 липня у інтервʼю для New York Magazine 45-ий президент США Дональд Трамп заявив, що планує знову взяти участь у виборах у 2024 році.
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