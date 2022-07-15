Померла Івана Трамп, перша дружина Дональда Трампа та мати трьох дітей

Про це пише The Guardian.

У дописі на своїй платформі Truth Social колишній президент сказав: "Мені дуже сумно повідомити всім хто її любив, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка жила чудовим і натхненним життям. Її гордістю і радістю були її троє дітей… Вона так пишалася ними, як і ми всі так пишалися нею. Спочивай з миром".

Івана Трамп народилася на території сучасної Чехії в 1949 році, їй було 73 роки. Пара одружилася в 1977 році і розлучилася в 1992 році. У них було троє спільних дітей: Дональд молодший, Іванка та Ерік.

Reuters повідомляє, що ні в заяві сім'ї Трампа, ні в дописі колишнього президента не згадується причина її смерті.

14 липня у інтервʼю для New York Magazine 45-ий президент США Дональд Трамп заявив, що планує знову взяти участь у виборах у 2024 році.

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