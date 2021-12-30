Помічниця президента Левченко працює в ОПУ без допуску до держтаємниці, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дружина ексзаступника очільника МВС Олександра Гогілашвілі Марія Левченко офіційно працює з президентом, однак не має доступу до державної таємниці
Про це Подоляк сказав у коментарі Фактам.
"Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці і вона не присутня на нарадах такого роду. Тут точно немає жодних регламентних порушень. Левченко - особистий асистент Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу". Вона займається його робочим графіком", - пояснив Подоляк.
Він також додав, що зараз Левченко офіційно працевлаштована в Офісі президента.
- Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
- Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
- За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
- 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця". 28 грудня стало відомо, що ДБР порушило два кримінальних провадження проти Гогілашвілі.
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