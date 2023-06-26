Понад 15% бойових машин Bradley були пошкоджені або знищені під час бойових дій в Україні, – NYT
Понад 15% американських бойових машин піхоти Bradley, які США передали Україні, були пошкоджені або знищені під час війни з російськими окупантами
Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.
"Запеклий опір завдав удару по зброї України. У березні Сполучені Штати поставили 113 бойових машин Bradley. Принаймні 17 із них — понад 15 відсотків — були пошкоджені або знищені під час бойових дій", - повідомляє видання.
У Вашингтоні офіційні особи в адміністрації Байдена публічно закликають до терпіння, хоча вони приватно стурбовані тим, що початковий прогрес був повільним, зазначає ЗМІ.
Один високопоставлений чиновник адміністрації Байдена у бесіді з журналістами назвав результати перших двох тижнів контрнаступу "тверезими", додавши: "Вони відстають від графіка".
Водночас інший високопоставлений військовий чиновник США визнав повільніший, ніж очікувалося, темп операції, але додав, що це не було несподіваним, враховуючи потужну російську оборону, і застеріг від того, щоби робити будь-які широкі висновки на основі початкових операцій.
- Раніше росіяни заявили про нібито знищення в Україні щонайменше семи основних бойових танків Leopard, однак 12 червня у міноборони Німеччини сказали, що не можуть підтвердити поширену окупантами інформацію.
- 13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard 2. Утім він зауважив, що країна не може замінити кожен танк, що виходить з ладу.
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