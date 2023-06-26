Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

"Запеклий опір завдав удару по зброї України. У березні Сполучені Штати поставили 113 бойових машин Bradley. Принаймні 17 із них — понад 15 відсотків — були пошкоджені або знищені під час бойових дій", - повідомляє видання.

У Вашингтоні офіційні особи в адміністрації Байдена публічно закликають до терпіння, хоча вони приватно стурбовані тим, що початковий прогрес був повільним, зазначає ЗМІ.

Один високопоставлений чиновник адміністрації Байдена у бесіді з журналістами назвав результати перших двох тижнів контрнаступу "тверезими", додавши: "Вони відстають від графіка".

Водночас інший високопоставлений військовий чиновник США визнав повільніший, ніж очікувалося, темп операції, але додав, що це не було несподіваним, враховуючи потужну російську оборону, і застеріг від того, щоби робити будь-які широкі висновки на основі початкових операцій.