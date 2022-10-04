Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"Після успішного українського наступу на Харківщині був сплеск звернень за проєкт "Хочу жити". Також, звісно, після оголошення так званої часткової мобілізації почали дзвонити не лише солдати, які знаходяться на території України, але й призвані на території РФ та їх родичі, а також жителі тимчасово окупованого Криму. За декілька тижнів у нас уже понад 2 тис. таких звернень", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Завдяки проєкту "Хочу жити" росіяни можуть уникнути відрядження на передову, а якщо солдат уже мобілізований, то залишитися живим.

Юсов наголосив, що у РФ мобілізували вже 100 тис. осіб, яких відправляють в гарячі точки, на фронт.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

26 вересня через оголошення часткової мобілізації у РФ Ростовську область закрили на в'їзд та виїзд.

Українські прикордонники записали відеозвернення до росіян (як до вже мобілізованих, так і тих, хто підлягає мобілізації) із закликом зробити вибір: "Повертайтеся додому в чорних пакетах або здавайтесь у полон".

Мобілізованих у РФ не можуть забезпечити навіть мінімальними умовами для проживання, тож поліція готується до придушення майбутніх протестів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb