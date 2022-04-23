Понад 20 країн зголосилися приїхати на зустріч з Пентагоном щодо довгострокового озброєння України
Участь у зустрічі наступного тижня в німецькому Рамштайні, де розглядатимуть питання оборонних потреб України, вже підтвердили понад два десятки країн, і їх перелік може розширитися
Про це заявив на пресбрифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"До участі було запрошено близько 40 країн. Відповіді продовжують надходити, але я можу підтвердити, що вже понад 20 запрошених країн погодилися прибути", - розповів представник Пентагону.
Він підкреслив, що захід проходитиме не під егідою НАТО, хоча серед запрошених є й члени Альянсу. Це буде зустріч країн, готових забезпечувати оборонну допомогу Україні як на нинішньому етапі, так і в довгостроковій перспективі.
"Одна з речей, на якій міністр оборони США хоче зосередитися в вівторок у Рамштайні, це початок дискусії з країнами-однодумицями про довгострокові відносини у сфері оборони, яких потребуватиме Україна надалі", - зауважив Кірбі.
На зустрічі також ітиметься про поточний розвиток подій в Україні, про те, які види невідкладної допомоги потрібно забезпечити, і як це може вплинути на ситуацію на полі бою.
- Нагадаємо, Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб створити ще більше потрібної зброї для України
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе