Понад 20 країн зголосилися приїхати на зустріч з Пентагоном щодо довгострокового озброєння України

Про це заявив на пресбрифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"До участі було запрошено близько 40 країн. Відповіді продовжують надходити, але я можу підтвердити, що вже понад 20 запрошених країн погодилися прибути", - розповів представник Пентагону.

Він підкреслив, що захід проходитиме не під егідою НАТО, хоча серед запрошених є й члени Альянсу. Це буде зустріч країн, готових забезпечувати оборонну допомогу Україні як на нинішньому етапі, так і в довгостроковій перспективі.

"Одна з речей, на якій міністр оборони США хоче зосередитися в вівторок у Рамштайні, це початок дискусії з країнами-однодумицями про довгострокові відносини у сфері оборони, яких потребуватиме Україна надалі", - зауважив Кірбі.

На зустрічі також ітиметься про поточний розвиток подій в Україні, про те, які види невідкладної допомоги потрібно забезпечити, і як це може вплинути на ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, Пентагон шукає нові шляхи для промисловості США, щоб створити ще більше потрібної зброї для України

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