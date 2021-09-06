"Попередньо можемо говорити про самогубство": Монастирський про загибель мера Кривого Рогу

Про це Монастирський сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації, як не хотіли б цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт через це", - сказав Монастирський.



Він додав, що тиск на слідство наразі не чиниться.

"Висновок же з приводу причин смерті дасть поліція - думаю, брифінг буде наступного тижня. Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство", - сказав Монастирський.

Міністр додав, є зовнішні фактори щодо цієї справи, які вже встановили правоохоронці: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і було виявлено серйозні зловживання.

"Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому разі – мер. Поліція дійде однозначного висновку щодо причин смерті, про це скажуть на спеціальному брифінгу", - зазначив глава МВС.

У селі Вільне поблизу Кривим Рогом сьогодні, 15 серпня 2021 року, виявлено тіло міського голови Костянтина Павлова.