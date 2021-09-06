"Попередньо можемо говорити про самогубство": Монастирський про загибель мера Кривого Рогу
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у справі щодо загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова попередньо можна говорити про самогубство
Про це Монастирський сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації, як не хотіли б цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт через це", - сказав Монастирський.
Він додав, що тиск на слідство наразі не чиниться.
"Висновок же з приводу причин смерті дасть поліція - думаю, брифінг буде наступного тижня. Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство", - сказав Монастирський.
Міністр додав, є зовнішні фактори щодо цієї справи, які вже встановили правоохоронці: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і було виявлено серйозні зловживання.
"Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому разі – мер. Поліція дійде однозначного висновку щодо причин смерті, про це скажуть на спеціальному брифінгу", - зазначив глава МВС.
- У селі Вільне поблизу Кривим Рогом сьогодні, 15 серпня 2021 року, виявлено тіло міського голови Костянтина Павлова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.65Продаж 32.01
- Актуальне
- Важливе