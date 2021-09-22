Поранений водій Шефіра у реанімації, - Єрмак

Про це він написав у Facebook.

“Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Діятимуть справедливість та закон”, - зазначив Єрмак.

Він розповів, що поранений водій перебуває в реанімації, і додав, що знає його особисто багато років.



“Це не просто водій, а надійна та сильна людина”, - сказав Єрмак.

22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Зеленський відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра

Перший помічник президента України Сергій Шефір прокоментував замах на себе.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра