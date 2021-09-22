Поранений водій Шефіра у реанімації, - Єрмак
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто першого помічника президента Сергія Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді
Про це він написав у Facebook.
“Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Діятимуть справедливість та закон”, - зазначив Єрмак.
Він розповів, що поранений водій перебуває в реанімації, і додав, що знає його особисто багато років.
“Це не просто водій, а надійна та сильна людина”, - сказав Єрмак.
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