Порошенко: "корисні ідіоти", які паскудять Україну перед світом, будуть за це відповідати

"Це є "корисні ідіоти", "послужливі дурні", які зробили атаку на ключову позицію того, чого чекає від нас світ – на нашу єдність українську. І коли дріб’язково, брудно вони "зґвалтували" прикордонника офіцера, який підозрює лист Верховної Ради за підписом Голови Верховної Ради, що це підробка – це навіть не смішно", – сказав Порошенко.

"Коли він приносить сканер і каже, що він не може прочитати QR код голови Верховної Ради – це прикро. І коли ми вже привезли йому сканер і сказали – прочитайте, кинув все і сказав – друзі, ви розумієте, що я людина підневільна. Навіщо? Мені просто дали вказівку", – розповів п’ятий президент.

"Так от моє відкрите звернення ло Зеленського вирішило проблеми за мить. І тому – я сподіваюся – можливо, Зеленський про це не знав. Можливо це дійсно просто «корисні, послужливі ідіоти". Які намагалися зробити атаку на єдність, але їм це не вдалося", – говорить Порошенко.

"І дуже сподіваюся, що вони тричі подумають перед тим, як робити це наступного разу. А ці ганебні ідіоти, які паскудять Україну, будуть за це відповідати. Я не маю сумніву", – резюмує Петро Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко не зміг взяти участь у Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі, де планував і під час офіційних виступів, і під час переговорів на полях асамблеї закликати союзників надати Україні ПДЧ в НАТО на саміті у Мадриді у червні цього року. Також Порошенко планував обговорити постачання в Україну важкого озброєння.

Після тиску депутатів Європарламенту та членів урядів країн ЄС Петро Порошенко зміг виїхати за кордон для участі у Саміті та Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі.

Доповідач по Україні, депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель Ґалер заявив, що забороною на виїзд для Петра Порошенка влада псує імідж України. Він зазначив, що це може перешкодити Україні отримати статус кандидата на членство в ЄС.

Старший науковий співробітник Атлантичної Ради Андерс Аслунд заявив, що НАТО розцінить це як те, що Україна є недостатньо демократичною для вступу в Альянс.

Перешкоджання Порошенку взяти участь у ПА НАТО викликали негативну реакцію всередині України. Низка журналістів, громадських активістів та волонтерів закликала владу припинити порушення закону щодо лідера опозиційної проєвропейської партії.