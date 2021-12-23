Порошенко не прийшов у ДБР щодо підозри в держзраді

Про це свідчить брифінг адвокатів Порошенка і радниці патронатної служби ДБР Тетяни Сап'ян, передає РБК-Україна.



"Сьогодні о 10:00 ми чекали появи Петра Порошенка, але, як ви бачите, він не з'явився. Цей факт зафіксовано ... Чекали саме Порошенка й, відповідно, присутність його адвокатів не передбачалася", - наголосила Тетяна Сап'ян.



У ДБР з'явилися адвокати п'ятого президента України, але їх не прийняли. Після того, як їм пояснили, що адвокатів не запрошували,ті викликали правоохоронців, розцінивши таку відповідь як порушення права підозрюваного на захист.



Також адвокати Петра Порошенка заявили, що їхній підзахисний не мусив 23 грудня приходити до ДБР згідно з повісткою від 20 грудня, яку йому намагалися вручити, оскільки її мають надати принаймні зв три дні, не рахуючи першого дня.