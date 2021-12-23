Порошенко не прийшов у ДБР щодо підозри в держзраді
П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився в ДБР стосовно "вугільної справи", у якій йому оголосили підозру в держзраді
Про це свідчить брифінг адвокатів Порошенка і радниці патронатної служби ДБР Тетяни Сап'ян, передає РБК-Україна.
"Сьогодні о 10:00 ми чекали появи Петра Порошенка, але, як ви бачите, він не з'явився. Цей факт зафіксовано ... Чекали саме Порошенка й, відповідно, присутність його адвокатів не передбачалася", - наголосила Тетяна Сап'ян.
У ДБР з'явилися адвокати п'ятого президента України, але їх не прийняли. Після того, як їм пояснили, що адвокатів не запрошували,ті викликали правоохоронців, розцінивши таку відповідь як порушення права підозрюваного на захист.
Також адвокати Петра Порошенка заявили, що їхній підзахисний не мусив 23 грудня приходити до ДБР згідно з повісткою від 20 грудня, яку йому намагалися вручити, оскільки її мають надати принаймні зв три дні, не рахуючи першого дня.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
- Львівська облрада звернулася до Зеленського, Верховної Ради і Венедіктової щодо припинення переслідувань опозиції
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