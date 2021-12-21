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Підозра Порошенку: Львівська облрада звернулася до Зеленського, Верховної Ради і Венедіктової щодо припинення переслідувань опозиції

21 грудня, 2021 вiвторок
21:24

Депутатський корпус Львівської обласної ради більшістю голосів підтримав ініційоване фракцією "Європейської Солідарності" звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової щодо припинення переслідування опозиції

Про це повідомляє у Facebook фракція "Європейської Солідарності" у Львівській обласній раді.

"Офіс Генерального прокурора спільно із Державним бюро розслідувань проводять активні переслідування опозиції, яка стає найпопулярнішою політичною силою країни, тим самим приховується бездіяльність влади. Звертаємо увагу, що під командуванням п'ятого президента України Петра Порошенка новостворена українська армія звільнила дві третини окупованого Донбасу, підписано Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Томос про автокефалію Української Православної Церкви, отримано безвіз та енергетичну незалежність від Росії", - йдеться у зверненні.

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Депутати Львівської облради зажадали від чинної влади країни негайно припинити переслідування опозиції, зокрема Порошенка.

"Перед обличчям загрози російського вторгнення вимагаємо негайно припинити переслідування опозиції, зокрема лідера політичної партії "Європейська Солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка, стати на захист інтересів української держави шляхом консолідації суспільства. Закликаємо проукраїнські патріотичні сили об'єднати зусилля заради збереження демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в Конституції євроатлантичного вибору Української держави і відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у зверненні.
 

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політичні переслідування
Петро Порошенко
переслідування опозиції
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підозра
Європейська солідарність
Львівська обласна рада
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