На своєму ютуб-каналі він також розповів, що завтра везе на східний фронт нову партію техніки, більше ніж на 20 млн грн.

"Сьогодні у нас тут дуже багато військової техніки, бо ми готуємося до великої поїздки на Схід. Частину передаємо прямо зараз нашим артилеристам. Хлопці замовили дуже багато та приїхали забрати це самостійно. Облазили, обдивилися. Їде, тягне, підіймає, гуде, натискається, перемикається, крутиться", – зазначив Порошенко.

Він також розповів про завтрашню поїздку на Схід, куди повезуть техніку для армії.

Фото: eurosolidarity.org

"Три вантажівки Foden, шиномонтаж, авторемонтна майстерня, два комплекси управління БПЛА "Посейдон", три вантажівки DAF. До зустрічі на Сході. Працюємо далі", – говорить Петро Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Одна з вантажівок обладнана краном-маніпулятором – це дозволить швидко доставляти на передову снаряди. Зазвичай їх доводиться тягати хлопцям самотужки, а це сотні снарядів. Тож не дивно, що військові-артилеристи задоволені отриманою технікою.

Фото: eurosolidarity.org

"Ці вантажівки принесуть нам велику користь. Вантажівка з мультиліфтом – це завантаження та розвантаження снарядів, боєкомплекту. Це велика робота. Один снаряд важить 50 кг, і таких снарядів потрібно повантажити й розвантажити дуже багато. Тому кожна одиниця для оптимізації роботи, як цей маніпулятор – піде на користь і піде в добрі руки. А для знищення ворога – це буде ще швидше", – розповідає військовий.

Фото: eurosolidarity.org

"Вантажівки використовуємо як для тилу, щоб підвозити продовольство, людям завозяться продукти, підвозяться боєприпаси, транспортування гармат і повністю вся логістика організовується. Хлопцям роботи вистачає. Ми своєю чергою стараємося все для них зробити, щоб їхній побут був приємнішим і вони відчували ту підтримку, яку повинен надати тил для бойових підрозділів", – говорить представник бригади.

Фото: eurosolidarity.org

Його побратим додає, що створення комфортних та сучасних умов для відпочинку військових, які виходять з передової, має велике значення. Люди матимуть можливість швидко помитися та випрати одяг.

Фото: eurosolidarity.org

"Цей комплекс гарно продуманий, укомплектований, практичний. Він дозволяє за своєю ємністю по об’єму води, об’єму пральних машинок спокійно помитися і попрати одному дивізіону. Хлопці все одно приїжджають на ротацію. Якраз по тих днях, коли вони на ротації, це для них дуже практична, гарна штука", – каже він.

Бійці передали Порошенку від бригади пам’ятну подяку, а також гільзу від снаряда.

Фото: eurosolidarity.org

"Це гільза від снаряда, який полетів у правильному напрямку і зробив свою роботу. Цей снаряд був випущений ще на початку війни 2022 року з одної з наших гармат", – розповіли хлопці.

"У нашій інтерпретації: полетів у правильному напрямку і зробив русні маленький "ой", а може, й великий", – додав Порошенко.