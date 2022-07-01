Портников до українців: Підпишіть петицію про повернення Еспресо, 5-го і Прямого у цифрове мовлення, допоможіть владі виправити чиновницьке свавілля
Журналіст Віталій Портников звернувся до українців із проханням підписати петицію про повернення патріотичних телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий" у цифрове мовлення
Публіцист попросив допомогти владі виправити чиновницьке свавілля в етері телеканалу "Еспресо".
"Хочу нагадати вам про петицію, яку необхідно підписати, щоб у цифрове мовлення повернули телеканали "Еспресо", "5 канал" і "Прямий". Адже без свободи слова Україна так і залишиться на порозі Європейського Союзу і ніякі перемовини не почнуться. Допоможіть владі виправляти чиновницьке свавілля", - зазначив Портников.
Журналіст наголосив, що виступаючи у Верховній Раді, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала свободу медіа головною запорукою існування цивілізованої держави.
"Урсула фон дер Ляєн сьогодні виступила у Верховній Раді України й нагадала, що нам потрібно зробити для подальшого розвитку стосунків з Європейським Союзом. Першим вона назвала закон про медіа, адже свобода медіа є головною запорукою нормального існування будь-якої цивілізованої держави", - зауважив Віталій Портников.
- Відеоінструкція як підписати петицію про відновлення мовлення телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".
- Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.
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