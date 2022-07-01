Публіцист попросив допомогти владі виправити чиновницьке свавілля в етері телеканалу "Еспресо".

"Хочу нагадати вам про петицію, яку необхідно підписати, щоб у цифрове мовлення повернули телеканали "Еспресо", "5 канал" і "Прямий". Адже без свободи слова Україна так і залишиться на порозі Європейського Союзу і ніякі перемовини не почнуться. Допоможіть владі виправляти чиновницьке свавілля", - зазначив Портников.

Журналіст наголосив, що виступаючи у Верховній Раді, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала свободу медіа головною запорукою існування цивілізованої держави.

"Урсула фон дер Ляєн сьогодні виступила у Верховній Раді України й нагадала, що нам потрібно зробити для подальшого розвитку стосунків з Європейським Союзом. Першим вона назвала закон про медіа, адже свобода медіа є головною запорукою нормального існування будь-якої цивілізованої держави", - зауважив Віталій Портников.

Відеоінструкція як підписати петицію про відновлення мовлення телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".

Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.

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