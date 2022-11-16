Пошкоджено дві багатоповерхівки, загинула літня жінка: Кличко про наслідки удару РФ по Києву 15 листопада
15 листопада внаслідок масованого ракетного удару по столиці було пошкоджено два житлові будинки, в одному з яких загинула літня жінка
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у telegram.
За його словами, внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю було пошкоджено два житлові будинки.
"В одному з них загинула літня жінка. Під’їзд одного з будинків - п’ятиповерхівки - отримав значні ушкодження. Людей з нього евакуювали та відселили, частина з них виявила бажання пожити поки у родичів чи знайомих", - написав Кличко.
Він додав, що наразі, комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла.
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15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Загалом протиповітряна оборона збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також 10 дронів-камікадзе.
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