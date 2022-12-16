Про це повідомляють російські ЗМІ.

У його кабінеті вибухнула посилка. Коли він відкрив її, в руках здетонувала вибухівка.

У ЦАР Ситий приїхав у 2018 році, спочатку як "громадянський інструктор" та перекладач. Два роки тому він потрапив під санкції США як співробітник Пригожина.

Пригожин вже звинуватив у організації замаху французів та їх "західних союзників – США та інших ". За його словами, Ситий раніше отримував записку із погрозами і закликом до росіян "забратися з Африки". Після замаху Дмитро Ситий перебуває у важкому стані.

"Я вже звернувся до МЗС РФ для того, щоб воно ініціювало процедуру оголошення Франції державою – спонсором тероризму, а також проведення досконалого розслідування терористичних методів Франції та її західних союзників – США та інших".

Відзначимо, що цей інцидент схожий на випадки з пакетами з вибухівкою чи рештками тварин, які декілька днів тому масово надходили в українські дипломатичні установи по цілій Європі.

Також у кінці листопада стало відомо, що по базі вагнерівців в місті Босанґоа у ЦАР було завдано авіаудару.

29 листопада, Пригожин підтвердив, що громадянин Замбії, який відбував покарання в колонії у РФ, був завербований у ПВК Вагнера і пізніше загинув в Україні

Того ж дня видання The Daily Beast з посиланням на високопоставлених офіцерів ЦАР повідомило, що ПВК Вагнера почала вербувати повстанців, які утримувалися в тюрмах Центральноафриканської республіки, для участі у військових діях в інших регіонах, у тому числі в Україні.

15 грудня президент Гани заявив, що ПВК "Вагнера" найнялися в Буркіна-Фасо, за службу їм віддали шахту з золотом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb