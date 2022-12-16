Посилка з вибухівкою. У ЦАР скоєно замах на ще одного росіянина, пов'язаного з ПВК Вагнера
У столиці ЦАР Бангі хтось спробував вбити Дмитра Ситого, очільника "Російського дому", якого пов'язують з ПВК Вагнера
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У його кабінеті вибухнула посилка. Коли він відкрив її, в руках здетонувала вибухівка.
У ЦАР Ситий приїхав у 2018 році, спочатку як "громадянський інструктор" та перекладач. Два роки тому він потрапив під санкції США як співробітник Пригожина.
Пригожин вже звинуватив у організації замаху французів та їх "західних союзників – США та інших ". За його словами, Ситий раніше отримував записку із погрозами і закликом до росіян "забратися з Африки". Після замаху Дмитро Ситий перебуває у важкому стані.
"Я вже звернувся до МЗС РФ для того, щоб воно ініціювало процедуру оголошення Франції державою – спонсором тероризму, а також проведення досконалого розслідування терористичних методів Франції та її західних союзників – США та інших".
Відзначимо, що цей інцидент схожий на випадки з пакетами з вибухівкою чи рештками тварин, які декілька днів тому масово надходили в українські дипломатичні установи по цілій Європі.
- Також у кінці листопада стало відомо, що по базі вагнерівців в місті Босанґоа у ЦАР було завдано авіаудару.
- 29 листопада, Пригожин підтвердив, що громадянин Замбії, який відбував покарання в колонії у РФ, був завербований у ПВК Вагнера і пізніше загинув в Україні
- Того ж дня видання The Daily Beast з посиланням на високопоставлених офіцерів ЦАР повідомило, що ПВК Вагнера почала вербувати повстанців, які утримувалися в тюрмах Центральноафриканської республіки, для участі у військових діях в інших регіонах, у тому числі в Україні.
- 15 грудня президент Гани заявив, що ПВК "Вагнера" найнялися в Буркіна-Фасо, за службу їм віддали шахту з золотом.
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