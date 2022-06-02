Про це інформує в твіттері група послів G7.

"Посли G7 висловлюють підтримку інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, незалежність якого має бути захищена у тому числі під час воєнного стану. Право кожного українця звертатися до нього для захисту своїх прав закріплене у Конституції. І це право особливо важливе у контексті триваючих звірств армії РФ в Україні", - йдеться у повідомленні.

30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити.

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, присутній на засіданні фракції "слуг", озвучив претензії до Денісової: на думку влади, омбудсмен "майже не виконувала своїх повноважень".

Глобальний альянс національних інституцій з прав людини та Європейська мережа національних інституцій з прав людини висловили стурбованість можливим звільненням Людмили Денісової з посади омбудсмена.

31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади омбудсмена.

Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".

Генпрокурор України заявила, що Людмила Денісова не передавала їй матеріалів про зґвалтування, про які вона писала у соціальних мережах.

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