Посли G7 закликали підтримати незалежність Уповноваженої Верховної Ради з прав людини
Посли країн Великої сімки заявили про необхідність зберігати незалежність інституту Уповноваженої Верховної Ради з прав людини
Про це інформує в твіттері група послів G7.
"Посли G7 висловлюють підтримку інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, незалежність якого має бути захищена у тому числі під час воєнного стану. Право кожного українця звертатися до нього для захисту своїх прав закріплене у Конституції. І це право особливо важливе у контексті триваючих звірств армії РФ в Україні", - йдеться у повідомленні.
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- Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, присутній на засіданні фракції "слуг", озвучив претензії до Денісової: на думку влади, омбудсмен "майже не виконувала своїх повноважень".
- Глобальний альянс національних інституцій з прав людини та Європейська мережа національних інституцій з прав людини висловили стурбованість можливим звільненням Людмили Денісової з посади омбудсмена.
- 31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади омбудсмена.
- Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".
- Генпрокурор України заявила, що Людмила Денісова не передавала їй матеріалів про зґвалтування, про які вона писала у соціальних мережах.
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