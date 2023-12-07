"Посміхатимуться лише Сі та Путін": голова МЗС Британії Кемерон закликав конгрес США розблокувати допомогу Україні

Про це повідомляє Голос Америки.

Кемерон закликав конгрес схвалити військову допомогу Україні під час виступу на Аспенському безпековому форумі у Вашингтоні.

"Ми повинні надати ці гроші українцям. Ми повинні їх підтримати й зробити так, щоб програв Путін, тому що якщо за ці гроші не проголосують, посміхатимуться лише дві людини: одна з них — Володимир Путін у Росії, а інша – Сі Цзіньпін у Пекіні", - сказав Кемерон.

Він наголосив, що військова допомога Україні виявилася для Сполучених Штатів надзвичайно вдалою інвестицією.

"Цінність коштів, які ви вклали вражає. Це десь 10% вашого оборонного бюджету, використана українцями, знищила половину військових запасів Росії, що були в неї до початку війни. Якщо це не гарна інвестиція - я не знаю тоді що є таким", - зауважив Кемерон.

Він також наголосив, що країни, які підтримують Україну, сукупно перевершують за розміром економік та ВВП Росію в 30 разів.

"Нам лише треба зробити так, щоб це відчувалось", - підкреслив Кемерон.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.

Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.