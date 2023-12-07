"Посміхатимуться лише Сі та Путін": голова МЗС Британії Кемерон закликав конгрес США розблокувати допомогу Україні
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що негативне рішення конгресу США щодо допомоги Україні зіграє на руку Росії та Китаю
Про це повідомляє Голос Америки.
Кемерон закликав конгрес схвалити військову допомогу Україні під час виступу на Аспенському безпековому форумі у Вашингтоні.
"Ми повинні надати ці гроші українцям. Ми повинні їх підтримати й зробити так, щоб програв Путін, тому що якщо за ці гроші не проголосують, посміхатимуться лише дві людини: одна з них — Володимир Путін у Росії, а інша – Сі Цзіньпін у Пекіні", - сказав Кемерон.
Він наголосив, що військова допомога Україні виявилася для Сполучених Штатів надзвичайно вдалою інвестицією.
"Цінність коштів, які ви вклали вражає. Це десь 10% вашого оборонного бюджету, використана українцями, знищила половину військових запасів Росії, що були в неї до початку війни. Якщо це не гарна інвестиція - я не знаю тоді що є таким", - зауважив Кемерон.
Він також наголосив, що країни, які підтримують Україну, сукупно перевершують за розміром економік та ВВП Росію в 30 разів.
"Нам лише треба зробити так, щоб це відчувалось", - підкреслив Кемерон.
Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні
4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.
6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.
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