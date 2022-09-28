Про це повідомила посол Німеччини Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни", - сказала Фельдгузен.

Дипломатка зазначила, що оскільки інформаційна війна є складовою сучасних війн, відключення проросійських телеканалів можна зрозуміти, проте щодо відключення проукраїнських телеканалів наголосила на потребі "перейти в більш відкритий простір".

"Ми обговорювали вже не раз, що треба перейти в більш відкритий простір", - сказала Фельдгузен.

Дипломатка схвально відповіла щодо можливої альтернативи на різних каналах новинам єдиного марафону.

"Наприклад, так. Тому що люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз – патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі – патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися", - сказала Фельдгузен.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Співробітники "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати "5 каналу" та "Прямому" ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.

Держспецзв'язку заявила, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.

Уряд опублікував відповідь на петицію "Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів Еспресо, 5-го, і Прямого" та доручив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики додатково опрацювати питання петиції.

27 вересня Рух ЧЕСНО опублікував аналіз голосувань Верховної Ради від початку 2022 та участі нардепів в ефірах. В ньому йдеться про те, що нардепи від забороненої партії ОПЗЖ у Верховній Раді системно підтримують пропоновані владою рішення в парламенті та змінили участь у кремлівських ефірах на провладний телемарафон.

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