English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Суспільство Посол Німеччини про відключення українських телеканалів і єдині новини: люди повинні мати альтернативні джерела інформації

Посол Німеччини про відключення українських телеканалів і єдині новини: люди повинні мати альтернативні джерела інформації

28 вересня, 2022 середа
15:43
Суспільство Анка Фельдгузен

Німеччина непублічно закликає український уряд переходити до більш відкритого інформаційного простору і давати українцям можливість отримувати новини з різних каналів

Про це повідомила посол Німеччини Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни", - сказала Фельдгузен.

Дипломатка зазначила, що оскільки інформаційна війна є складовою сучасних війн, відключення проросійських телеканалів можна зрозуміти, проте щодо відключення проукраїнських телеканалів наголосила на потребі "перейти в більш відкритий простір".

"Ми обговорювали вже не раз, що треба перейти в більш відкритий простір", - сказала Фельдгузен.

Дипломатка схвально відповіла щодо можливої альтернативи на різних каналах новинам єдиного марафону.

"Наприклад, так. Тому що люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз – патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі – патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися", - сказала Фельдгузен.

  • Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
  • Співробітники "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати "5 каналу" та "Прямому" ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.
  • Держспецзв'язку заявила, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
  • За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.
  • Уряд опублікував відповідь на петицію "Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів Еспресо, 5-го, і Прямого" та доручив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики додатково опрацювати питання петиції.
  • 27 вересня Рух ЧЕСНО опублікував аналіз голосувань Верховної Ради від початку 2022 та участі нардепів в ефірах. В ньому йдеться про те, що нардепи від забороненої партії ОПЗЖ у Верховній Раді системно підтримують пропоновані владою рішення в парламенті та змінили участь у кремлівських ефірах на провладний телемарафон.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Німеччина
Читайте також:
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
27 вересня, 2022 вiвторок
Син антиукраїнського негідника Балицького вступив у батальйон імені Судоплатова
27 вересня, 2022 вiвторок
Держприкордонна служба не випускає студентів і навіть дозволяє собі їх бити, - мама студента Надія Моравська
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
27 вересня, 2022 вiвторок
Що робити після ядерного вибуху та як уберегтися від великої дози радіації: поради від Сергія Згурця
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 39.04
    Продаж 40.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
28 вересня
16:48
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
У Німеччині припустили, що труби "Північних потоків" знищені назавжди, - ЗМІ
16:44
Ексклюзив
путін путлер
На полі бою зруйнуються всі російські химери щодо розширення території РФ, - експерт з міжнародної безпеки Їжак
16:32
лікарі
Впродовж року українці оформили 10 млн електронних лікарняних
16:26
Наталія Гусак
Росіяни на тимчасово окупованих територіях грабують медзаклади та чинять тиск на медиків і їхні родини, - голова НСЗУ Гусак
16:18
Михайло Подоляк
Путін воюватиме силами людей похилого віку та офісного планктону, - Подоляк
16:18
Португалія
У Португалії через енергетичну кризу вимикатимуть різдвяне освітлення
16:00
псевдореферендум
Місцеві гауляйтери після псевдореферендумів просять Путіна приєднати регіони України до складу РФ
15:51
Зеленський Ердоган
Псевдореферендуми, демілітаризація ЗАЕС, переговори з РФ: Зеленський провів розмову з Ердоганом
15:50
Бутусов
Контрнаступ ЗСУ: Росіяни в Лимані потрапили до оперативного оточення
15:47
Сергій Братчук
В Одеській ОВА оцінили шанси Росії захопити місто
15:46
На фото: памʼятник Катерині ІІ в Одесі
Залишиться на площі. Одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II
15:42
Ексклюзив
карта бойових дій
З Криму збільшується потік ворожої техніки для посилення угрупування на правому березі Дніпра, - радник міського голови Херсона Головня
15:37
Коронавірус
У Росії у кажанів знайшли новий штам коронавірусу
15:35
на фото: колаборанти
СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі
15:25
В'ячеслав Володін
Держдума збереться на позачергове засідання щодо "приєднання" до РФ окупованих територій України 3 жовтня
15:18
Ексклюзив
Херсонці пригнічені фейковими результатами "референдуму" і чекають на звільнення, - заступник голови райради Трошин
15:11
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Суворе мистецтво дауншифтингу
15:10
Арсеній Яценюк
Захід повинен розглядати питання розміщення військ на території України - Арсеній Яценюк
14:54
Бен Ходжес
Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ відкинуть РФ на позиції 23 лютого та увійдуть в Крим
14:54
Дмитро Пєсков
Вибухи на газопроводах "Північний потік": У Кремлі заявили, що ні вони, ні Європа не зацікавлені у ситуації
14:39
Ексклюзив
Путін
Путін мобілізацією запустив зворотній відлік свого перебування при владі, - політолог Магда
14:36
Обстріл, Чернігівщина, Вʼячеслав Чаус, школа
Росія обстріляла прикордоння Чернігівщини: 77 вибухів
14:35
Сергій Полунін
Танцівник з Херсона Полунін присвятив убитим військовим РФ виступ в Узбекистані: йому відмовилися платити
14:24
Нафтогаз подпав у арбітраж на Газпром
Газпром пригрозив Нафтогазу санкціями за арбітраж, Вітренко відповів
14:22
Ексклюзив
обмін полоненими
Хочу застерегти родичів полонених від марних очікувань, бо достеменно ніхто нічого не знає, - мама розвідника полку "Азов" Самойленко
14:21
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
"Реал" пожертвував 1 млн євро на допомогу Україні
14:18
Верховна Рада
У Раді сказали, чи варто чекати підвищення "мінімалки" наступного року
14:15
Ангела Меркель
Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, а не як блеф, - Меркель
14:08
Ексклюзив
ЗСУ
Мобілізація не допоможе Путіну. ЗСУ мають краще тилове забезпечення, ніж російська армія, - військовий експерт Мусієнко
14:08
ДБР
На Харківщині піймали підполковника у відставці, який працював на каральну поліцію ворога
14:05
США в Росії
США закликали своїх громадян негайно залишити Росію
14:01
втрати окупантів
Українські військові вдарили по командному пункту росіян: знищено 12 окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
13:53
Миколаїв
Нічні обстріли Миколаєва: пошкоджені 56 будинків та об'єкти інфраструктури
13:52
Алар Каріс
"Нам протягом десятиліть доведеться жити з військовою загрозою РФ", - президент Естонії
13:49
Дмитро Пєсков
У Кремлі розповіли, доки планують продовжувати "спецоперацію" в Україні
13:40
Ексклюзив
Трегубов
Мобілізація у РФ може зіграти і на користь України, - офіцер ЗСУ Трегубов
13:37
туман
В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через погодні умови
13:32
Яхта "Аксіома" мільярдера Дмитра Пумп'янського
На Гібралтарі продали першу арештовану яхту підсанкційного російського олігарха
13:32
РФ втратила
ЗСУ показали, як знищували російський танк із протитанкового комплексу
13:30
Жозеп Боррель
Витік газу на "Північному потоці" є наслідком умисних дій, а не випадковим збігом, - Боррель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV