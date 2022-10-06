Посол України в Ізраїлі просить владу припинити уникати однозначності та надати нашій країні допомогу
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук просить владу змінити позицію уникнення відповіді на запит щодо військової допомоги нашій країні проти війни з РФ
Про це пише на своїй сторінці у фейсбук посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Євген Корнійчук у відповідь на інтерв’ю міністра юстиції Ізраїлю Гідеона Саара заявив, що державі вже варто змінити позицію уникнення відповіді щодо допомоги України.
"На жаль, позиція міністра збігається з позицією Ізраїльського уряду, який поки що уникає однозначності та мінімальної допомоги. Як уже згадувалося, з гуманітарною допомогою, якою б важливою вона не була, ви не виграєте війну! Це війна Давида проти Голіафа - Україна зіткнулася з жорстокою російською армією. Ми негайно потребуємо військової та оборонної допомоги, і я знову прошу лідерів Ізраїлю допомогти нам у цій війні, яку нам нав’язали без причини" - написав Корнійчук.
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