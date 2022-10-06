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Війна з Росією: хроніка
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Посол України в Ізраїлі просить владу припинити уникати однозначності та надати нашій країні допомогу

6 жовтня, 2022 четвер
20:10
Світ Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук просить владу змінити позицію уникнення відповіді на запит щодо військової допомоги нашій країні проти війни з РФ

Про це пише на своїй сторінці у фейсбук посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Євген Корнійчук у відповідь на інтерв’ю міністра юстиції Ізраїлю Гідеона Саара заявив, що державі вже варто змінити позицію уникнення відповіді щодо допомоги України.

"На жаль, позиція міністра збігається з позицією Ізраїльського уряду, який поки що уникає однозначності та мінімальної допомоги. Як уже згадувалося, з гуманітарною допомогою, якою б важливою вона не була, ви не виграєте війну! Це війна Давида проти Голіафа - Україна зіткнулася з жорстокою російською армією. Ми негайно потребуємо військової та оборонної допомоги, і я знову прошу лідерів Ізраїлю допомогти нам у цій війні, яку нам нав’язали без причини" - написав Корнійчук.

  • 15 березня Ізраїль скасував безвіз для України та більше не прийматиме біженців.
  • 21 березня Ізраїль спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни.
  • 19 квітня результати опитування інституту демократії свідчили, що 44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання.
  • 29 травня міністр імміграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата заявила, що країна зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.
  • 13 червня співзасновниця Israeli friends of Ukraine Анна Жарова розповіла, що підтримка України в Ізраїлі досить потужна, хоча багато ізраїльтян не розуміють масштаби трагедії в Україні. При цьому ізраїльське суспільство прекрасно знає, що в Україні йде війна та хто її розпочав.
  • Президент Володимир Зеленський розкритикував Ізраїль за недостатню допомогу Україні під час звернення до спільноти провідних освітніх закладів країни.
  • 4 жовтня посол Ізраїлю Міхаель Бродський відповів на критику президента України Володимира Зеленського про відсутність допомоги.  

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Ізраїль
війна з Росією
допомога Україні
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