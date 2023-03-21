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Постачання МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", але може підштовхнути партнерів до F-16, - Ігнат

21 березня, 2023 вiвторок
14:12
війна з Росією Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Передача літаків типу МіГ Україні не змінить ситуацію "в небі", однак може підштовхнути наших союзників до винищувачів F-16

Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в матеріалі РБК-Україна.

"МіГ сам по собі - це застарілий винищувач. Загалом застарілим можна назвати весь авіаційний парк українських ВПС. Літаки дісталися Україні у "спадок" від Радянського Союзу, адже сам МіГ - це розробка сімдесятих років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - зауважив Ігнат.

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Також, як відзначив речник Повітряних сил, можливо деякі з винищувачів можна буде поставити в стрій, деякі ж - ні, однак в цілому це посилить обороноздатність української авіації.

Окрім цього, за словами Ігната, заяви про передачу МіГів є й психологічним фактором.

"Це може бути крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16", - пояснив Ігнат.

  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше повідомив, що Україна може отримати польські МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.
  • Словаччина теж розмірковує про передачу Україні літаків МіГ, але відповідне рішення ще має ухвалити її парламент.
  • Пізніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що авіаційну коаліцію, яка передасть Україні винищувачі, буде сформовано на 100%.
  • Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук звернувся до колег із країн-членів НАТО, закликавши створити авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога на землі кується в небі"
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