Постачання МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", але може підштовхнути партнерів до F-16, - Ігнат

Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в матеріалі РБК-Україна.

"МіГ сам по собі - це застарілий винищувач. Загалом застарілим можна назвати весь авіаційний парк українських ВПС. Літаки дісталися Україні у "спадок" від Радянського Союзу, адже сам МіГ - це розробка сімдесятих років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - зауважив Ігнат.

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Також, як відзначив речник Повітряних сил, можливо деякі з винищувачів можна буде поставити в стрій, деякі ж - ні, однак в цілому це посилить обороноздатність української авіації.

Окрім цього, за словами Ігната, заяви про передачу МіГів є й психологічним фактором.

"Це може бути крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16", - пояснив Ігнат.