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"Поступки Росії щодо інтеграції в Альянс неприпустимі": Україна та Грузія узгодили позицію щодо вступу в НАТО

24 січня, 2022 понедiлок
20:11
Суспільство

У понеділок, 24 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, на якій сторони узгодили позицію щодо питання вступу цих країн у НАТО

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Дмитро Кулеба та Давід Залкаліані узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголошують, що представники держав під час перемовин обговорили також російську агресію проти України.

"Дмитро Кулеба детально поінформував грузинського колегу щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, втілення нашою державою та міжнародними партнерами комплексного пакету стримування РФ від подальшої агресії", - зазначили в МЗС.

У свою чергу Залкаліані підтвердив підтримку Грузією суверенітету та територіальної цілісності України. Дипломат також наголосив, що Грузія не має наміру евакуювати членів родин і співробітників грузинського посольства в Києві через інформацію можливе вторгнення РФ в Україну.

Також співрозмовники обговорили економічні проєкти ГУАМ - регіонального об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови, та розвиток Асоційованого тріо. Крім того, Кулеба закликав грузинську владу допустити до колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі українського лікаря для здійснення медичного огляду.
 

  • Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".
  • 12 січня відбулося засідання Ради Росія - НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати.
  • Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО "штучно втягує" в Альянс Україну і скандинавські країни.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але терміни поки не встановлені.
  • 24 січня стало відомо, що низка країн планують евакуювати співробітників своїх посольств у Києві через ризик можливого вторгнення РФ в Україну. Водночас Грузія заявила, що не евакуюватиме дипломатів з України.


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Грузія
МЗС
НАТО
Дмитро Кулеба
вступ в НАТО
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