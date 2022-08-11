Потрібно організувати міжнародну коаліцію для введення економічних санкцій проти Росатому, - експертка з атомної енергетики Кошарна

Таку думку вона виловила в етері Еспресо.



"Дії Росії щодо ЗАЕС – це для багатьох країн дзвіночок. Вперше в історії світової енергетики відбулося захоплення працюючої атомної станції. В той самий час Росія пиляє сук, на якому сидить, тому що у неї багато проєктів по будівництву за своїми реакторними технологіями в інших країнах, починаючи з Угорщини. Орбану дають кредит у 10 млрд доларів на два енергоблоки за російськими проєктами. Також РФ має подібні будівництва у Туреччині, Китаї, Індії, М'янмі та в інших країнах. Відповідно, потрібно організовувати міжнародну коаліцію, щоб ввести санкції проти Росатому та всіх його філій, які будують за кордоном атомні станції, а також ті, хто постачає паливо за кордон для атомних реакторів, які побудовані за російськими проєктами. Я вважаю, що тільки економічні санкції можуть якось привести Росію до тями, бо ж МАГАТЕ не має ніяких важелів впливу", - зауважила експертка з питань ядерної енергетики.



Ольга Кошарна пояснила, що це не такі великі гроші, як за газ та нафту, але для Росії питання атомної енергетики – це питання репутації, тому що це високі технології, яких майже не залишилося у РФ.

27 липня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС

2 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС, як "живий щит" і небезпечно "брязкає ядерною зброєю"

4 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що РФ використовує ЗАЕС, щоб залякати і послабити західну військову підтримку України

Також Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики, заявила, що ЗАЕС необхідно зупинити, ризики зростають з кожним днем.

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