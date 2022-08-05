ЗАЕС необхідно зупинити, ризики зростають з кожним днем, - експертка з атомної енергетики Кошарна

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"За статистикою, навіть, у спокійні часи 70% причин у відхиленні експлуатації станції становить людський фактор. Тому з кожним днем зростає ризик помилок персоналу і цей відсоток збільшується через втому, психологічний тиск та страх", - пояснила експертка з питань ядерної енергетики.



Ольга Кошарна нагадала, що після катувань загинув водолаз ЗАЕС, розстріляли електротехніка у власному помешканні, 100 співробітників станції відправили "на підвали" і вже окупанти крадуть керівників середньої ланки Запорізької станції.



"Я вважаю, що станція повинна бути зупинена. 4 серпня відбулося засідання колегії Держатомрегулювання закритої частини, і наскільки мені відомо, ухвалено рішення, що у ліцензії до експлуатації зазначили умови для енергоблока №1 про переведення у безпечний стан холодної зупинки, у зв'язку з тим, що окупант до машинного залу станції завів військову техніку. Хоча окрім першого блоку, загарбники завели свою техніку вже до другого залу, а ще є чотири вільних з шести. Відповідно, зупиняти потрібно всі блоки у холодній зупинці, тому що зараз ситуація дуже небезпечна", - підкреслила Кошарна.

27 липня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС

2 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС, як "живий щит" і небезпечно "брязкає ядерною зброєю"

4 серпня Інститут вивчення війни зазначив, що РФ використовує ЗАЕС, щоб залякати і послабити західну військову підтримку України

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