Потрібно, щоб питання поводження з військовополоненими стояло на порядку денному у всьому світі, - дружина бійця "Азову" Зарицька
Дружина бійця "Азову" Наталія Зарицька переконана, що весь світ повинен акцентувати свою увагу на проблемі поводження з військовополоненими
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"Свого часу Джон Кеннеді сказав, що свобода є неподільною та якщо хтось перебуває в рабстві, то це рабство розповсюджується на всіх. Сьогодні Росія намагається взяти в полон весь світ. Тому наше завдання, щоб сьогодні на порядку денному у всьому світі стояло питання поводження з військовополоненими", - пояснила Зарицька
Дружина азовця наголосила, що у світі на сьогодні існує помилкова ілюзія безпеки.
"Росія зруйнувала архітектуру світової безпеки. Якщо в когось складається ілюзія, що у світі безпечно, то це велика помилка. Оскільки сьогодні ніхто не гарантує безпеку ані дітям, ані жінкам, ані військовополоненим", - додала вона.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
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3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.
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Проте ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.
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6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.
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7 серпня в українській розвідці назвали страту азовців у Оленівці спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї та для деморалізації військовополонених.
- 9 серпня Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН щодо підготовки окупантами так званого трибуналу над бійцями "Азову" і закликала завадити проведенню судилища над українськими військовими
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